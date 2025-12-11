DOLAR
42,61 -0,04%
EURO
50,05 -0,45%
ALTIN
5.766,06 0,5%
BITCOIN
3.830.987,31 2,69%

ASKİ Mobil Uygulaması Aydınlıların Hizmetinde

Aydın Büyükşehir ASKİ, IOS ve Android'de ücretsiz sunduğu mobil uygulama ile abonelik, fatura, ödeme ve su tüketim takibini tek ekranda topladı.

Yayın Tarihi: 11.12.2025 15:08
Güncelleme Tarihi: 11.12.2025 15:08
ASKİ Mobil Uygulaması Aydınlıların Hizmetinde

ASKİ Mobil Uygulaması Aydınlıların Hizmetinde

Su aboneliği ve fatura takibi artık cepte

Aydın Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü (ASKİ), vatandaşların su aboneliğiyle ilgili tüm işlemlerini hızlı, güvenli ve kolay biçimde gerçekleştirebilecekleri resmi mobil uygulamasını kullanıma sundu. IOS ve Android marketlerde ücretsiz olarak erişime sunulan uygulama, abonelik süreçlerinden fatura takibine kadar birçok hizmeti tek ekranda topluyor.

Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu, yeni uygulamanın vatandaşların günlük hayatını kolaylaştıracağını belirtti. Başkan Çerçioğlu, "Hizmetlerimizi teknolojinin sağladığı imkanlarla daha da erişilebilir hale getiriyoruz. ASKİ uygulaması ile Aydınlılar artık su aboneliğiyle ilgili pek çok işlemi güvenle ve hızlıca gerçekleştirebilecek. Hemşehrilerimizi çalışmalarımız ile buluşturmayı sürdüreceğiz" ifadelerini kullandı.

Öne çıkan özellikler

ASKİ’nin mobil uygulaması ile vatandaşlar, su abonelikleri ile ilgili tüm işlemleri zaman ve mekan kısıtlaması olmadan, yüksek güvenlik standartları ile yönetebilecek. Kredi kartıyla hızlı ve güvenli ödeme yapılabilen uygulamada, güncel ve geçmiş dönem tüm faturalar kolaylıkla görüntülenebiliyor. Sicil bazlı fatura görüntüleme özelliği sayesinde finansal geçmiş tamamen şeffaf bir şekilde takip edilebiliyor.

Uygulamanın bir diğer dikkat çeken özelliği ise su tüketiminin grafiklerle analiz edilebilmesi. Vatandaşlar günlük, aylık ya da dönemsel tüketimlerini anlık olarak izleyerek muhtemel tasarruf fırsatlarını görebiliyor ve sürdürülebilir su kullanımına katkı sağlayabiliyor.

Ayrıca uygulama üzerinden fatura kesim tarihleri, son ödeme günleri, planlı ya da plansız su kesintileri gibi kritik bilgilere anında ulaşmak mümkün. Böylece vatandaşlar su hizmetlerindeki tüm gelişmelerden gecikmeden haberdar olabilecek.

Tesisat ve abonelik bilgileri de uygulama üzerinden görüntülenip güncellenebiliyor. Böylece birçok işlem için kuruma gitmeye gerek kalmadan, tüm süreçler telefon ya da tablet üzerinden tamamlanabiliyor.

ASKİ MOBİL UYGULAMASI AYDINLILARIN HİZMETİNDE

ASKİ MOBİL UYGULAMASI AYDINLILARIN HİZMETİNDE

İLGİLİ HABERLER

FED'in Aralık 2025 Faiz Kararı İçin Son Saatler: İndirim Geliyor mu?

10 Aralık 2025: Bugün Maç Var mı? Kesintisiz Maç Listesi ve Yayın Kanalları

İstanbul'da Deprem Mi Oldu? - 11 Aralık 2025 AFAD ve Kandilli Son Durum

Güllü’nün Şüpheli Ölümünde Flaş Gelişme: TÜBİTAK Deşifre Etti, Kızı Tutuklandı

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Bodrum Liman Oyun Parkı: Muğla'dan Gelişim Odaklı Yatırım
2
81 İlde 81 Orman Adana'da: Kuzgun’a 25 Bin Fidan
3
Gazeteci Enver Aysever tutuklandı — 'Halkı kin ve düşmanlığa alenen tahrik' iddiası
4
Söke'de Fidanlar Toprakla Buluştu: Kent Konseyi Ağaçlı Gelinkayası'nda Dikti
5
Yenişehir'de Yılmaz Mahallesi'ne Modern Muhtarlık
6
Manisa Turgutlu'da boşaltılan iki bina sakinleri evlerine döndü
7
Özalp'te 16 Yıllık Kan Davası Barışla Sonlandı

Fatih Ürek Sağlık Durumu: Menajeri Mert Siliv'den Son Açıklama

DSİ 1389 İşçi Alımı Kura Tarihi Belli Oldu

Güllü’nün Şüpheli Ölümünde Flaş Gelişme: TÜBİTAK Deşifre Etti, Kızı Tutuklandı

Enver Aysever Gözaltına Alındı: Neden, Kimdir, Kaç Yaşında?

İstanbul'da Deprem Mi Oldu? - 11 Aralık 2025 AFAD ve Kandilli Son Durum

Ebru Gülan Gözaltına Alındı: Habertürk TV Çalışanı Uyuşturucu Operasyonunda

İBB'nin 2026 Tarifesi: Mezarlığa %200, İSPARK'a %33'e Kadar Rekor Zam

A101 11 Aralık Aktüel: English Home, Valiz ve Zücaciye Fırsatları

Ziraat Bankası Aralık 2025 Emekli Promosyonu: Son Günler, 12.000 TL'ye Varan Destek

Emlak Müzayede Başlıyor: 11-12 Aralık 2025'te 45 İlde, 340 Lot

10 Aralık 2025: Bugün Maç Var mı? Kesintisiz Maç Listesi ve Yayın Kanalları

FED'in Aralık 2025 Faiz Kararı İçin Son Saatler: İndirim Geliyor mu?