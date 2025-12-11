ASKİ Mobil Uygulaması Aydınlıların Hizmetinde

Su aboneliği ve fatura takibi artık cepte

Aydın Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü (ASKİ), vatandaşların su aboneliğiyle ilgili tüm işlemlerini hızlı, güvenli ve kolay biçimde gerçekleştirebilecekleri resmi mobil uygulamasını kullanıma sundu. IOS ve Android marketlerde ücretsiz olarak erişime sunulan uygulama, abonelik süreçlerinden fatura takibine kadar birçok hizmeti tek ekranda topluyor.

Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu, yeni uygulamanın vatandaşların günlük hayatını kolaylaştıracağını belirtti. Başkan Çerçioğlu, "Hizmetlerimizi teknolojinin sağladığı imkanlarla daha da erişilebilir hale getiriyoruz. ASKİ uygulaması ile Aydınlılar artık su aboneliğiyle ilgili pek çok işlemi güvenle ve hızlıca gerçekleştirebilecek. Hemşehrilerimizi çalışmalarımız ile buluşturmayı sürdüreceğiz" ifadelerini kullandı.

Öne çıkan özellikler

ASKİ’nin mobil uygulaması ile vatandaşlar, su abonelikleri ile ilgili tüm işlemleri zaman ve mekan kısıtlaması olmadan, yüksek güvenlik standartları ile yönetebilecek. Kredi kartıyla hızlı ve güvenli ödeme yapılabilen uygulamada, güncel ve geçmiş dönem tüm faturalar kolaylıkla görüntülenebiliyor. Sicil bazlı fatura görüntüleme özelliği sayesinde finansal geçmiş tamamen şeffaf bir şekilde takip edilebiliyor.

Uygulamanın bir diğer dikkat çeken özelliği ise su tüketiminin grafiklerle analiz edilebilmesi. Vatandaşlar günlük, aylık ya da dönemsel tüketimlerini anlık olarak izleyerek muhtemel tasarruf fırsatlarını görebiliyor ve sürdürülebilir su kullanımına katkı sağlayabiliyor.

Ayrıca uygulama üzerinden fatura kesim tarihleri, son ödeme günleri, planlı ya da plansız su kesintileri gibi kritik bilgilere anında ulaşmak mümkün. Böylece vatandaşlar su hizmetlerindeki tüm gelişmelerden gecikmeden haberdar olabilecek.

Tesisat ve abonelik bilgileri de uygulama üzerinden görüntülenip güncellenebiliyor. Böylece birçok işlem için kuruma gitmeye gerek kalmadan, tüm süreçler telefon ya da tablet üzerinden tamamlanabiliyor.

