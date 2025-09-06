DOLAR
Asrın İnşasında 300 Bin Yuva Tamam: Cevdet Yılmaz Malatya'da açıkladı

Cevdet Yılmaz, Malatya programında deprem bölgesinde teslim edilen ev ve iş yeri sayısının 304 bini aştığını açıkladı.

Yayın Tarihi: 06.09.2025 12:00
Güncelleme Tarihi: 06.09.2025 12:00
Deprem bölgesinde teslimatlar 304 bini geçti

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Malatya'da gerçekleştirilecek 'Asrın İnşasında 300 Bin Yuva Tamam' programına ilişkin paylaşımda bulundu.

Yılmaz, NSosyal hesabından yaptığı paylaşımda, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın teşrifleriyle ve Malatya'da düzenlenecek programla deprem bölgesinde yeni bir eşiğe ulaşıldığını belirtti.

Yılmaz'ın paylaşımındaki ifadeler şu şekilde:

"Milletimizin yaralarını sarmak için kararlılıkla sürdürdüğümüz inşa seferberliğinde emeği geçen herkese şükranlarımızı sunuyoruz"

"43 bin konut, 4 bin iş yeri ve 6 bin 400 köy evi olmak üzere toplam 54 bin 200 bağımsız bölüm daha hak sahiplerine teslim ediliyor. Böylece deprem bölgesinde teslim edilen ev ve iş yeri sayısı 304 bini aşıyor. Okullarımızdan tarihi çarşılarımıza, camilerimize kadar şehir merkezlerimiz yeniden ayağa kalkıyor; sosyal yaşam canlanıyor, kadim mirasımız ihya ediliyor. Bakanımız Murat Kurum başta olmak üzere, milletimizin yaralarını sarmak için kararlılıkla sürdürdüğümüz inşa seferberliğinde emeği geçen herkese şükranlarımızı sunuyoruz."

