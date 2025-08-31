DOLAR
41,1 0%
EURO
47,98 0%
ALTIN
4.562,42 0%
BITCOIN
4.477.101,24 -0,28%

ASSAN Group Yönetimine FETÖ ve Askeri Casusluk İddiasıyla Tutuklama Talebi

İstanbul'da ASSAN Group sahibi Emin Öner ve genel müdür Gürcan Okumuş, FETÖ bağlantısı ve askeri casusluk suçlamalarıyla tutuklama talebiyle hakimliğe sevk edildi.

Yayın Tarihi: 31.08.2025 18:23
Güncelleme Tarihi: 31.08.2025 18:23
ASSAN Group Yönetimine FETÖ ve Askeri Casusluk İddiasıyla Tutuklama Talebi

ASSAN Group Yönetimine FETÖ ve Askeri Casusluk İddiasıyla Tutuklama Talebi

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında, ASSAN Group altında faaliyet gösteren şirket sahibi Emin Öner ile şirket genel müdürü Gürcan Okumuş hakkında tutuklama talebiyle işlem yapıldı.

Gözaltı, ifade ve sevk

Gözaltına alınan şüpheliler, İstanbul Adliyesi'ne sevk edilerek savcılıkta ifadeleri alındı. Şüpheli Emin Öner, FETÖ kapsamında "silahlı terör örgütüne üye olmak" ve "devletin güvenliğine ilişkin belgeleri tahrip etme, amacı dışında kullanma hile ile alma çalma" suçlarından; Gürcan Okumuş ise "devletin güvenliğine ilişkin belgeleri tahrip etme amacı dışında kullanma hile ile alma, çalma" suçundan tutuklanma talebiyle sulh ceza hakimliğine sevk edildi.

Hakimlik sorgularına kısa süre içinde başlanacağı bildirildi.

Soruşturma

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığının son dönemde kamuoyunda "askeri casusluk" olarak bilinen soruşturmalar kapsamında yürüttüğü çalışmalarda, Emin Öner ve Gürcan Okumuş'un FETÖ ile irtibatlı oldukları ve askeri casusluk faaliyeti gerçekleştirdikleri tespit edildi.

27 Ağustos'ta gözaltına alınan Öner ile Okumuş hakkında, ASSAN Group altında faaliyet gösteren 10 şirket'e TMSF tarafından kayyum atandığı bildirildi.

İLGİLİ HABERLER

Elazığ Belediyesi'nden Ücretsiz Sertifikalı Bilgisayarlı Muhasebe Kursu

Mehmet Şimşek: 584 Milyar TL'lik Tarım Kredi Paketi — Faizler Sıfırlanıyor

2025-2026 Yurt Ücretleri Şoku: Özel ile devlet Arasında 76 Kat Fark

500 bin Sosyal Konut Projesi Başlıyor: Kiralara Neşter

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Avustralya'da Aşırı Sağın Göçmen Karşıtı Gösterileri: Sydney ve Melbourne'de Gerilim
2
Haiti'de Silahlı Çete Saldırısında 530 Mahkum Firar Etti
3
Berri: Hizbullah'ın Silahları Anayasaya Uygun Tartışılmalı
4
Düzce'de hafif ticari araç dereye devrildi: 2'si çocuk 5 yaralı
5
Endonezya'da Milletvekili Ödenekleri İptal Edildi: Prabowo Subianto Açıkladı
6
Emre Erdemoğlu’nun 'West of Eden' Koleksiyonu Moskova Moda Haftası'nda Beğeni Topladı
7
Kara Astsubay MYO'nda Diploma ve Sancak Devir Teslim Töreni

500 bin Sosyal Konut Projesi Başlıyor: Kiralara Neşter

Temu ve Shein Kullanıcılarına Müjde: Ticaret Bakanlığı'ndan 30 Euro Açıklaması

Gram Altın 5.000 TL'yi Gösterdi: Mustafa Aşkın'tan Fed ve Ons Tahmini

Mehmet Şimşek: 584 Milyar TL'lik Tarım Kredi Paketi — Faizler Sıfırlanıyor

2 Belediye KPSS ile Yeni Kadrolar Açtı: 65-70 Puanla Başvuru İmkanı

81 İlde Sığınak Seferberliği Başlıyor: Millet Bahçelerinin Altına Modern Sığınaklar

2025-2026 Yurt Ücretleri Şoku: Özel ile devlet Arasında 76 Kat Fark

Yedi Başak'tan 2025 Eğitim Desteği: 9 Ay 2 Bin TL Burs ve 3 Bin Çocuğa Kırtasiye

Elazığ Belediyesi'nden Ücretsiz Sertifikalı Bilgisayarlı Muhasebe Kursu

Ziraat Bankası Emekli Promosyonu 2025: 12.000 TL ve 4 Ek Kampanya

Konya'da İŞKUR'dan 6 Aylık TYP Alımı Başladı: Başvurular 1-5 Eylül 2025

Kocaeli ve Kayseri'de 2+1 Daireler KDV'den Muaf İcradan Satışta