ASSAN Group Yönetimine FETÖ ve Askeri Casusluk İddiasıyla Tutuklama Talebi

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında, ASSAN Group altında faaliyet gösteren şirket sahibi Emin Öner ile şirket genel müdürü Gürcan Okumuş hakkında tutuklama talebiyle işlem yapıldı.

Gözaltı, ifade ve sevk

Gözaltına alınan şüpheliler, İstanbul Adliyesi'ne sevk edilerek savcılıkta ifadeleri alındı. Şüpheli Emin Öner, FETÖ kapsamında "silahlı terör örgütüne üye olmak" ve "devletin güvenliğine ilişkin belgeleri tahrip etme, amacı dışında kullanma hile ile alma çalma" suçlarından; Gürcan Okumuş ise "devletin güvenliğine ilişkin belgeleri tahrip etme amacı dışında kullanma hile ile alma, çalma" suçundan tutuklanma talebiyle sulh ceza hakimliğine sevk edildi.

Hakimlik sorgularına kısa süre içinde başlanacağı bildirildi.

Soruşturma

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığının son dönemde kamuoyunda "askeri casusluk" olarak bilinen soruşturmalar kapsamında yürüttüğü çalışmalarda, Emin Öner ve Gürcan Okumuş'un FETÖ ile irtibatlı oldukları ve askeri casusluk faaliyeti gerçekleştirdikleri tespit edildi.

27 Ağustos'ta gözaltına alınan Öner ile Okumuş hakkında, ASSAN Group altında faaliyet gösteren 10 şirket'e TMSF tarafından kayyum atandığı bildirildi.