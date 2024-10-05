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Atama ve Görevden Alma Kararları Resmi Gazete'de Yayınlandı

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın imzasıyla yapılan atama ve görevden alma kararları Resmi Gazete'de duyuruldu.

Yayın Tarihi: 05.10.2024 00:21
Güncelleme Tarihi: 05.10.2024 00:21
Atama ve Görevden Alma Kararları Resmi Gazete'de Yayınlandı

Atama ve Görevden Alma Kararları Resmi Gazete'de

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından imzalanan atama ve görevden alma kararları Resmi Gazete'de yayımlandı.

Görevden Almalar

Yayımlanan kararlara göre, Hatay Vakıflar Bölge Müdürü Ümit Gökhan Çiçek, Kastamonu Vakıflar Bölge Müdürü Erdal Pınar, Samsun Vakıflar Bölge Müdürü Ali Erkan Öztürk ve Trabzon Vakıflar Bölge Müdürü İsmet Çalık görevden alındı.

Yeni Atamalar

Gaziantep Vakıflar Bölge Müdürlüğü'ne Erdoğan Tunç atanırken, Hatay Vakıflar Bölge Müdürlüğü'ne Adem Bozkurt, Kastamonu Vakıflar Bölge Müdürlüğü'ne Halil Alper, Samsun Vakıflar Bölge Müdürlüğü'ne Hüseyin Uysal, Trabzon Vakıflar Bölge Müdürlüğü'ne ise Reşat Asrak atandı.

Vakıflar Genel Müdürlüğü'ndeki Atamalar

Vakıflar Genel Müdürlüğü'nde açık bulunan Vakıflar Meclisi üyeliklerine Adnan Er ve Mevlüt Çam atandı.

Milli Eğitim Müdürlüğü Ataması

Ayrıca, Malatya İl Milli Eğitim Müdürlüğü'ne Behçet Bakır getirildi.

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