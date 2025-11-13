Ataşehir'de Somer Sivrioğlu Ata Teras'ta: Başkan Adıgüzel ile buluştu

MasterChef jüri üyesi Somer Sivrioğlu, Ataşehir'in sosyal tesisi Ata Teras'ta Başkan Onursal Adıgüzel ile bir araya geldi; gastronomi ve sürdürülebilir mutfak konuşuldu.

Yayın Tarihi: 13.11.2025 15:40
Güncelleme Tarihi: 13.11.2025 15:40
Ataşehir'de Somer Sivrioğlu Ata Teras'ta: Başkan Adıgüzel ile buluştu

Ataşehir'de Somer Sivrioğlu Ata Teras'ta buluştu

MasterChef jüri üyesi gastronomi, sürdürülebilir mutfak ve Anadolu lezzetlerini konuştu

Ataşehir Belediye Başkanı Onursal Adıgüzel ile MasterChef Türkiye jüri üyesi Somer Sivrioğlu, belediyenin ilk sosyal tesis restoranı Ata Teras'ta bir araya geldi.

Açıldığı günden bu yana modern tasarımı, sıcak atmosferi ve lezzetli menüsüyle kentte ilgi gören Ata Teras, ödüllü şef Somer Sivrioğlu'nu ağırladı. 2018 yılından bu yana MasterChef Türkiye'de jüri üyeliği yapan şef, Ata Teras'ta Başkan Onursal Adıgüzel ve eşi Duygu Övür Adıgüzel ile bir araya gelerek mekânın lezzetlerini denedi ve gastronomi üzerine tecrübelerini paylaştı.

Ziyaret sırasında Somer Sivrioğlu, sürdürülebilir mutfak kültürü, gıda israfının azaltılması ve kamusal alanda nitelikli yeme-içme hizmetlerinin güçlendirilmesi konularındaki görüşlerini aktardı. Ardından Anadolu mutfağının zenginliğini anlattığı 'Anadolu: Türk Mutfağında Bir Macera' kitabını hediye etti.

Ataşehir Belediye Başkanı Onursal Adıgüzel, ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirerek şöyle konuştu: 'Kıymetli Şefimiz Somer Sivrioğlu’nu, belediyemizin ilk sosyal tesis restoranı Ata Teras’ta ağırlamaktan büyük memnuniyet duyduk. Kıymetli görüşlerini dinlemek, bizim için oldukça değerliydi. Ataşehir’de hem üreticiyi hem tüketiciyi koruyan, sağlıklı ve erişilebilir bir mutfak kültürünü büyütmek için tecrübelerinden faydalanmaya devam edeceğiz.'

