Ataşehir'deki Özel Okulda Gıda Zehirlenmesi Olayı

Ataşehir'de Gıda Zehirlenmesi Skandalı

Ataşehir'de yer alan bir özel eğitim kurumunda, yemekten zehirlenme şüphesi geçiren 60 öğrenci, tedavi için hastaneye kaldırıldı. Alınan bilgilere göre, olayın geçtiğimiz gün yemek saatinde balık tüketen öğrenciler arasında yaşandığı belirtildi.

Olayın Gelişimi

Öğle yemeğinde balık tüketimi sonrasında bazı öğrencilerde kusma ve mide bulantısı gibi rahatsızlıklar yaşanmaya başladı. Bu rahatsızlıkları fark eden öğretmenler, durumun ciddiyetini anlayarak hemen sağlık ekiplerine haber verdi.

Hızlı Müdahale

Olay yerine intikal eden sağlık ekipleri, rahatsızlanan öğrencilerin ilk müdahalelerini yaptıktan sonra, hastaneye sevk ettiler. Yapılan müdahalelerin ardından, gıda zehirlenmesi teşhisi konulan öğrenciler çeşitli hastanelerde tedavi altına alındı.

Taburcu Durumu

Toplam 60 öğrenciden 40'ı dünden, 20'si ise gün içerisinde hastaneden taburcu olduğu öğrenildi. Olayın ardından okul yönetimi ve sağlık otoriteleri, durumu değerlendirerek konuyla ilgili incelemelerin devam ettiğini bildirdi.