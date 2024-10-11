DOLAR
34,28 -0,35%
EURO
37,52 -0,02%
ALTIN
2.924,48 -1,31%
BITCOIN
2.120.839,17 -3,58%

Ataşehir'deki Özel Okulda Gıda Zehirlenmesi Olayı

Ataşehir'de özel bir okulda gıda zehirlenmesi nedeniyle 60 öğrenci hastaneye kaldırıldı. Öğrenciler taburcu edildi.

Yayın Tarihi: 11.10.2024 17:06
Güncelleme Tarihi: 11.10.2024 17:06
Ataşehir'deki Özel Okulda Gıda Zehirlenmesi Olayı

Ataşehir'de Gıda Zehirlenmesi Skandalı

Ataşehir'de yer alan bir özel eğitim kurumunda, yemekten zehirlenme şüphesi geçiren 60 öğrenci, tedavi için hastaneye kaldırıldı. Alınan bilgilere göre, olayın geçtiğimiz gün yemek saatinde balık tüketen öğrenciler arasında yaşandığı belirtildi.

Olayın Gelişimi

Öğle yemeğinde balık tüketimi sonrasında bazı öğrencilerde kusma ve mide bulantısı gibi rahatsızlıklar yaşanmaya başladı. Bu rahatsızlıkları fark eden öğretmenler, durumun ciddiyetini anlayarak hemen sağlık ekiplerine haber verdi.

Hızlı Müdahale

Olay yerine intikal eden sağlık ekipleri, rahatsızlanan öğrencilerin ilk müdahalelerini yaptıktan sonra, hastaneye sevk ettiler. Yapılan müdahalelerin ardından, gıda zehirlenmesi teşhisi konulan öğrenciler çeşitli hastanelerde tedavi altına alındı.

Taburcu Durumu

Toplam 60 öğrenciden 40'ı dünden, 20'si ise gün içerisinde hastaneden taburcu olduğu öğrenildi. Olayın ardından okul yönetimi ve sağlık otoriteleri, durumu değerlendirerek konuyla ilgili incelemelerin devam ettiğini bildirdi.

İLGİLİ HABERLER

Artan kırmızı et fiyatlarına istinaden bakanlık teyakkuza geçti! Yerin dibine inecek

O çalışana müjde! Her ay 10.300 TL destek ödemesi yapılacak

Patronlar ilk defa açıkladı! 2025 asgari ücrete çifte zam müjdesi gelebilir

AK Parti’den yeni emekli düzenlemesi! Tüm sistem deşifre edildi

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Ataşehir'deki Özel Okulda Gıda Zehirlenmesi Olayı
2
Tekirdağ'da Korkunç Kaza: 4 Kişi Hayatını Kaybetti
3
Malatya'da Gıda Denetimlerinde 75 İşletmeye 3,2 Milyon Lira Ceza
4
Şanlıurfa'da Silah Kaçakçılığına Darbe: 4 Gözaltı
5
Mudanya Mütarekesi'nin 102. Yıl Dönümü: Demokratik Türkiye Vurgusu
6
İsrail'in Saldırıları Altında Filistinlilerin Kaçış Mücadelesi
7
Nusaybin'de PYD/YPG Saldırısında Şehit Olanlar Anıldı

Patronlar ilk defa açıkladı! 2025 asgari ücrete çifte zam müjdesi gelebilir

Yeni kredi sıkılaşma kararları geliyor! Kredi muslukları iyice kapanıyor

Aracı adına olana müjde! Yüzde 25 iade yapılacak

EYT’liler hariç tüm emeklilere yüzde 50 indirim! O şehirde yaşayan emekliye müjde

O çalışana müjde! Her ay 10.300 TL destek ödemesi yapılacak

AK Parti’den yeni emekli düzenlemesi! Tüm sistem deşifre edildi

Kredi kullanacaklar o bankaların kulaklarını çınlatacak! 20.000 TL- 50.000 TL faizsiz dağıtılacak

Artan kırmızı et fiyatlarına istinaden bakanlık teyakkuza geçti! Yerin dibine inecek

Kasım'da ekmek fiyatları kaç TL olacak? Fırıncılar Odası Başkanı bizzat açıkladı

Torba Yasa ile reform bombası patladı! Yasada herkese birşey var! Kadro, Emeklilik, Ek Gösterge...

6.000 TL ile istediğinizi alacaksınız! Mobil uygulamayı kullanan yaşadı

Asgari ücret zammı ile yeni hesaplar tamam! 28.000 TL olacak