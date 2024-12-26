DOLAR
35,15 0,23%
EURO
36,65 0,04%
ALTIN
2.980,19 -0,58%
BITCOIN
3.374.111,37 3,11%

Atatürk'ün Ankara'ya Gelişinin 105. Yılı Coşkuyla Kutlandı

Mustafa Kemal Atatürk'ün Ankara'ya gelişinin 105. yıl dönümü, Beynam köyünde düzenlenen törenle kutlandı.

Yayın Tarihi: 26.12.2024 17:18
Güncelleme Tarihi: 26.12.2024 17:18
Atatürk'ün Ankara'ya Gelişinin 105. Yılı Coşkuyla Kutlandı

Atatürk'ün Ankara'ya Gelişinin 105. Yılı

Büyük Önder Mustafa Kemal Atatürk'ün Ankara'ya gelişinin 105. yıl dönümü törenle kutlandı. Bala ilçesi Beynam köyünde düzenlenen etkinlikte, Beynam Emine Erişen Ortaokulu öğrencileri seğmen gösterisi sundu.

Törende Yapılan Konuşmalar

Törende konuşan MHP Genel Başkan Yardımcısı ve Ankara Milletvekili Mevlüt Karakaya, 26 Aralık'ın Atatürk'ün temsil heyetiyle Beynam köyünde gecelediği tarih olduğunu belirtti. Karakaya, "Araçları kara saplandığı için geceyi Beynam'da geçirmek zorunda kalmışlardır. Bu olay, Balalılar için büyük bir gurur kaynağıdır. Bizler bu tarihi mirası genç nesillere aktarmakla mesulüz." ifadelerini kullandı.

Bala Kaymakamı Ali Yıldırım da günün anlam ve önemine değinerek, "1919 yılında 26 Aralık'ı 27 Aralık'a bağlayan gece, Gazi Mustafa Kemal Atatürk ilçemizdeki konakta bir gece konaklıyor. 27 Aralık günü Ankara Dikmen sırtlarında büyük coşkuyla karşılanıyor. Bu bizim için gurur verici bir olay. Seğmenlerimizle ve protokolümüzle geniş bir kutlama yaptık, o günleri andık." diye konuştu.

Bala Belediye Başkanı Ahmet Buran ise bu tarihi olayın Bala halkı için gurur kaynağı olduğunu dile getirerek, "Bu değerlerimize sahip çıkmamız lazım. Biz de sahip çıkmaya çalışıyoruz." dedi.

Kortej Yürüyüşü ve Etkinliklerin Sonuçlanması

Kortej yürüyüşünün ardından protokol üyeleri, Beynaz Atatürk ve Kültür Evi'ni gezdi. Hatıra fotoğrafı çektirilmesinin ardından program sona erdi.

İLGİLİ HABERLER

2025 Yılına Girerken Şok Zam: Cezalar Yüzde 43,93 Artıyor!

ÖTV Muafiyetli Araç Alımları İçin Yeni Düzenlemeler! Süre Uzatıldı

BDDK'dan Kredi Kartlarında Şifre Kısıtlaması: Yeni Dönem Başlıyor!

Emekli zammı asgari ücret zammı ile aynı zammı mı alacak? O açıklama da geldi

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı'nden Bilecik'te Stratejik İletişim Konferansı
2
Bakan Ömer Bolat, Kuzey Makedonya'da Sante Plus Hastanesi'nin Açılışını Gerçekleştirdi
3
Mısır’ın Süveyş Kanalı Gelirleri Kızıldeniz Gerilimi Nedeniyle 7 Milyar Dolar Düştü
4
UNAMA: Pakistan'ın Hava Saldırıları Afganistan'da Sivillerin Ölümüne Sebep Oldu
5
Hakkari'de Yaralı Dağ Keçisi Tedavi Altına Alındı
6
Azerbaycan Hava Yolları Uçağının Düşmesi: Rus Hava Savunma Sistemi İddiaları Doğrulandı
7
Sakarya'da 'Gençlik Politika Belgesi Vizyon Çalıştayı' Yapıldı

Yeni Yılda Kredi Faiz Oranları Değişiyor! Ev Alma Hayali Gerçek olacak

ÖTV Muafiyetli Araç Alımları İçin Yeni Düzenlemeler! Süre Uzatıldı

Çalışanlara Müjde: Yüzde 20 Zam ve Saat Başına 40 TL Artış!

Resmi Gazete'de ÖTV Zammı Onaylandı: Yüzde 12.5 Artış Uygulanacak

Emekli zammı asgari ücret zammı ile aynı zammı mı alacak? O açıklama da geldi

2025 Yılına Girerken Şok Zam: Cezalar Yüzde 43,93 Artıyor!

Temmuz'da Asgari Ücrete Zam Kapıda! O Önemli Sinyal Verildi

Asgari Ücret Artışıyla O Maaşlar da 10.000 TL'ye Çıkıyor!

Yüzde 30 asgari ücret zammından nasibini aldı! Ödemeler 1 Ocak’ta uçuşa geçecek

2025 Asgari Ücret Zamı Sonrası Yemek Parası Artacak!

ÖTV muafiyet kapsamı genişledi! Aracı olan devletten ÖTV muafiyet teşviği geliyor

BDDK'dan Kredi Kartlarında Şifre Kısıtlaması: Yeni Dönem Başlıyor!