Atatürk'ün Ankara'ya Gelişinin 105. Yılı Coşkuyla Kutlandı

Atatürk'ün Ankara'ya Gelişinin 105. Yılı

Büyük Önder Mustafa Kemal Atatürk'ün Ankara'ya gelişinin 105. yıl dönümü törenle kutlandı. Bala ilçesi Beynam köyünde düzenlenen etkinlikte, Beynam Emine Erişen Ortaokulu öğrencileri seğmen gösterisi sundu.

Törende Yapılan Konuşmalar

Törende konuşan MHP Genel Başkan Yardımcısı ve Ankara Milletvekili Mevlüt Karakaya, 26 Aralık'ın Atatürk'ün temsil heyetiyle Beynam köyünde gecelediği tarih olduğunu belirtti. Karakaya, "Araçları kara saplandığı için geceyi Beynam'da geçirmek zorunda kalmışlardır. Bu olay, Balalılar için büyük bir gurur kaynağıdır. Bizler bu tarihi mirası genç nesillere aktarmakla mesulüz." ifadelerini kullandı.

Bala Kaymakamı Ali Yıldırım da günün anlam ve önemine değinerek, "1919 yılında 26 Aralık'ı 27 Aralık'a bağlayan gece, Gazi Mustafa Kemal Atatürk ilçemizdeki konakta bir gece konaklıyor. 27 Aralık günü Ankara Dikmen sırtlarında büyük coşkuyla karşılanıyor. Bu bizim için gurur verici bir olay. Seğmenlerimizle ve protokolümüzle geniş bir kutlama yaptık, o günleri andık." diye konuştu.

Bala Belediye Başkanı Ahmet Buran ise bu tarihi olayın Bala halkı için gurur kaynağı olduğunu dile getirerek, "Bu değerlerimize sahip çıkmamız lazım. Biz de sahip çıkmaya çalışıyoruz." dedi.

Kortej Yürüyüşü ve Etkinliklerin Sonuçlanması

Kortej yürüyüşünün ardından protokol üyeleri, Beynaz Atatürk ve Kültür Evi'ni gezdi. Hatıra fotoğrafı çektirilmesinin ardından program sona erdi.