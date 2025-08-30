DOLAR
41,1 -0,11%
EURO
47,98 -0,07%
ALTIN
4.562,42 -0,02%
BITCOIN
4.464.674,94 -0,93%

Atatürk'ün Kastamonu'ya Gelişi ve Şapka İnkılabı 100. Yılı Törenle Sona Erdi

Atatürk'ün Kastamonu'ya gelişi ve Şapka İnkılabı'nın 100. yıl dönümü etkinlikleri, Arkeoloji Müzesi bahçesindeki törenle sona erdi; Vali Meftun Dallı konuştu.

Yayın Tarihi: 30.08.2025 14:25
Güncelleme Tarihi: 30.08.2025 14:25
Atatürk'ün Kastamonu'ya Gelişi ve Şapka İnkılabı 100. Yılı Törenle Sona Erdi

Atatürk'ün Kastamonu'ya Gelişi ve Şapka İnkılabı 100. Yılı Törenle Sona Erdi

Atatürk'ün Kastamonu'ya gelişi ve Şapka İnkılabı'nın 100. yıl dönümü kapsamında düzenlenen etkinlikler sona erdi.

Tören ve Okunan Nutuk

Arkeoloji Müzesi bahçesinde düzenlenen törende, Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün Kastamonu Nutku okundu.

Vali Meftun Dallı'nın Konuşması

Vali Meftun Dallı, Atatürk'ten 100 yıl sonra aynı yerde konuşmanın heyecanını yaşadığını söyledi.

"26 Ağustos 1922'de başlayan Büyük Taarruz, 30 Ağustos'ta zaferle taçlandırılmıştır. Başkomutan Mustafa Kemal Paşa'nın 'Ordular, ilk hedefiniz Akdeniz'dir' emriyle düşman, nefes aldırılmadan kovalanarak İzmir'de denize dökülmüştür. Bu zafer neticesinde kahraman ecdadımız, yalnızca düşmanı değil, esareti ve ümitsizliği de tarihe gömmüş, bu toprakların sonsuza kadar vatanı olduğunu, uzanan elleri kıracağını dünyaya ilan etmiştir."

Dallı, heyecan ve gurur içinde olduklarını ifade ederek, " İki coşkuyu ve heyecanı yaşadığımız bu günde üzerimize düşen ülkemizi sürekli ileriye taşıma görevini tekrar hatırlamalı, birlik ve beraberlik içinde, azim ve kararlılıkla bu yolda yürümeliyiz." şeklinde konuştu.

Katılımcılar

Programa Vali Dallı'nın yanı sıra kurum müdürleri, siyasi parti ve sivil toplum kuruluşu temsilcileri ile vatandaşlar katıldı.

İLGİLİ HABERLER

Mehmet Şimşek: 584 Milyar TL'lik Tarım Kredi Paketi — Faizler Sıfırlanıyor

Konya'da İŞKUR'dan 6 Aylık TYP Alımı Başladı: Başvurular 1-5 Eylül 2025

Temu ve Shein Kullanıcılarına Müjde: Ticaret Bakanlığı'ndan 30 Euro Açıklaması

Elazığ Belediyesi'nden Ücretsiz Sertifikalı Bilgisayarlı Muhasebe Kursu

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Mehmet Şimşek: 584 Milyar TL'lik Tarım Kredi Paketi — Faizler Sıfırlanıyor
2
BBP Genel Başkanı Destici, Yozgat'ta Murat Şahan'ın Cenazesine Katıldı
3
Erzurum'da Karasu Çayı'na düşen otomobil: 1 ölü, 1 yaralı, 1 kişi kayıp
4
30 Ağustos Zafer Bayramı'nın 103. Yılı: Sakarya ve Çevre İllerinde Coşkulu Kutlamalar
5
500 bin Sosyal Konut Projesi Başlıyor: Kiralara Neşter
6
Temu ve Shein Kullanıcılarına Müjde: Ticaret Bakanlığı'ndan 30 Euro Açıklaması
7
Küresel Sumud Filosu: Türkiye'den Aktivistler Yarın Tunus'a Hareket Ediyor

500 bin Sosyal Konut Projesi Başlıyor: Kiralara Neşter

Temu ve Shein Kullanıcılarına Müjde: Ticaret Bakanlığı'ndan 30 Euro Açıklaması

Gram Altın 5.000 TL'yi Gösterdi: Mustafa Aşkın'tan Fed ve Ons Tahmini

Mehmet Şimşek: 584 Milyar TL'lik Tarım Kredi Paketi — Faizler Sıfırlanıyor

2 Belediye KPSS ile Yeni Kadrolar Açtı: 65-70 Puanla Başvuru İmkanı

81 İlde Sığınak Seferberliği Başlıyor: Millet Bahçelerinin Altına Modern Sığınaklar

2025-2026 Yurt Ücretleri Şoku: Özel ile devlet Arasında 76 Kat Fark

Yedi Başak'tan 2025 Eğitim Desteği: 9 Ay 2 Bin TL Burs ve 3 Bin Çocuğa Kırtasiye

Elazığ Belediyesi'nden Ücretsiz Sertifikalı Bilgisayarlı Muhasebe Kursu

Ziraat Bankası Emekli Promosyonu 2025: 12.000 TL ve 4 Ek Kampanya

Konya'da İŞKUR'dan 6 Aylık TYP Alımı Başladı: Başvurular 1-5 Eylül 2025

Kocaeli ve Kayseri'de 2+1 Daireler KDV'den Muaf İcradan Satışta