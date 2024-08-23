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Atatürk'ün Kastamonu'ya Gelişi ve Şapka İnkılabı Sergileri Açıldı

Kastamonu'da Atatürk'ün gelişi dolayısıyla sergiler düzenlendi.

Yayın Tarihi: 23.08.2024 20:01
Güncelleme Tarihi: 23.08.2024 20:01
Atatürk'ün Kastamonu'ya Gelişi ve Şapka İnkılabı Sergileri Açıldı

Atatürk'ün Kastamonu Ziyareti Anısına Sergiler Açıldı

Kastamonu'da, Mustafa Kemal Atatürk'ün bu kente gelişinin ve Şapka İnkılabı'nın 99. yıl dönümünün kutlanması amacıyla sergiler düzenlendi. Açılışı yapılan sergiler, Mimar Vedat Tek Kültür ve Sanat Merkezi'nde gerçekleştirildi.

Önemli İsimlerin Katıldığı Açılış

Açılış törenine, İl Kültür ve Turizm Müdürü Mehmet Kerem Seven, Azdavay Kaymakam Vekili Onur Çelik, Azdavay Belediye Başkanı Cevat Taşkan ve AK Parti İl Başkanı Ahmet Sevgilioğlu'nun yanı sıra çeşitli kurum müdürleri ve vatandaşlar katıldı.

Sergiler Hakkında Bilgi Verildi

Mimar Vedat Tek Kültür ve Sanat Merkezi Müdürü İlknur Aynan, katılımcılara düzenlenen sergiler hakkında bilgi aktardı. Açılışta; Genelkurmay Başkanlığı Deniz Kuvvetleri Komutanlığı tarafından sunulan "Osmanlı Donanmasından Günümüze Şapkalar", "İnebolu'dan Sakarya'ya Şerife Bacılar" ve "Azdavay Kadın Şapkalarından Modernize Şapkalar" isimli sergiler tanıtıldı.

Aynan, gazetecilere yaptığı açıklamada ayrıca, "Bir bölümde bağışlanan şapkaları sergiliyoruz; Rahmi Koç'un şapkası da burada yer almakta. Her yıl bu bölümleri zenginleştiriyoruz. Ayrıca Lale hocamızın çalışmaları doğrultusunda, Azdavay'daki kadın başlıklarından esinlenerek modernize edilmiş şapkalar bu sergide yer alıyor. Lale hocamız ve öğrencilerine teşekkür ediyorum. Bu serginin ruhunu gerçekten hissettirdi bize," ifadelerini kullandı.

Sergiler, katılımcıların ilgisini çekerek yarın da gezilebilecek.

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