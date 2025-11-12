Atatürk Üniversitesi'nden 11 Kasım Millî Ağaçlandırma Günü'ne Destek — 'Yeşil Vatan Seferberliği'nde Kampüste Fidan Dikimi

Atatürk Üniversitesi, 11 Kasım Millî Ağaçlandırma Günü'nde 'Yeşil Vatan Seferberliği' kapsamında Lojman Bölgesinde fidan dikimi gerçekleştirdi.

Yayın Tarihi: 12.11.2025 09:05
Güncelleme Tarihi: 12.11.2025 09:05
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın 6 Kasım 2019'da ilan ettiği 11 Kasım Millî Ağaçlandırma Günü bu yıl "Yeşil Vatan Seferberliği" sloganıyla ülke genelinde eş zamanlı fidan dikim etkinliklerine sahne oldu. Erzurum'daki adreslerden biri olan Atatürk Üniversitesi Lojman Bölgesinde düzenlenen programda üniversite bileşenleri bir araya geldi.

Etkinliğe Atatürk Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ahmet Hacımüftüoğlu, rektör yardımcıları, fakülte dekanları, akademik ve idari personel ile çok sayıda öğrenci katıldı. Belirlenen alanlarda akademisyenler ve öğrencilerle birlikte yüzlerce fidan toprakla buluştu.

Rektör Hacımüftüoğlu: "Her fidan, geleceğe atılmış bir imzadır"

Etkinlikte konuşan Rektör Prof. Dr. Ahmet Hacımüftüoğlu, Millî Ağaçlandırma Gününün sadece bir çevre etkinliği değil, aynı zamanda geleceğe yönelik bir bilinç hareketi olduğunu vurguladı. Hacımüftüoğlu, şu değerlendirmelerde bulundu: "Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan’ın himayelerinde başlatılan bu anlamlı seferberlik, doğaya, vatana ve geleceğe olan sorumluluğumuzun bir göstergesidir. Biz de Atatürk Üniversitesi olarak bu bilinçle hareket ediyor, öğrencilerimizle, çalışanlarımızla ve tüm paydaşlarımızla birlikte doğayı koruma bilincini kampüs kültürümüzün bir parçası haline getirmeye gayret ediyoruz. Her dikilen fidan, bir öğrencimizin umudu, bir bilim insanımızın emeği, bir milletin geleceğe bıraktığı izdir. Bugün toprakla buluşturduğumuz her fidan, Türkiye Yüzyılı’na atılmış yeşil bir imzadır."

Rektör Hacımüftüoğlu, üniversite bünyesinde yürütülen sıfır atık, enerji verimliliği, iklim değişikliği farkındalık projeleri ve yeşil kampüs uygulamaları hakkında bilgi vererek, Atatürk Üniversitesi'nin çevreye duyarlı politikalarını kararlılıkla sürdüreceğini belirtti.

Programa katılan öğrenciler, çevreye katkıda bulunmanın gurur verici olduğunu ve doğayla iç içe bir kampüste öğrenim görmenin motivasyon sağladığını dile getirdi. Akademisyenler ise gençlerin çevre bilinciyle yetişmesinin Türkiye'nin sürdürülebilir geleceği açısından önemine vurgu yaptı.

