Atıl Kutoğlu'na Viyana'dan Gümüş Onur Madalyası

Avusturya'da tanınan Türk moda tasarımcısı Atıl Kutoğlu, Viyana eyaletine hizmetleri nedeniyle Gümüş Onur Madalyası ile onurlandırıldı. Ödül töreni Viyana Belediyesi binasında düzenlendi.

Törende kimler yer aldı

Törene; Türkiye'nin Birleşmiş Milletler (BM) Viyana Ofisi Nezdinde Daimi Temsilcisi Büyükelçi Levent Eler, Prof. Dr. İlber Ortaylı, Kathi Nehammer (Avusturya'nın eski Başbakanı Karl Nehammer'in eşi) ile sanat ve siyasetten çok sayıda davetli katıldı.

Madalyayı, Viyana Belediye Başkanı Michael Ludwig adına Kültür ve Bilimden Sorumlu Belediye Meclisi Üyesi Veronica Kaup-Hasler takdim etti.

Resepsiyon ve konuşmalar

Ödül sonrası akşam saatlerinde Türkiye'nin Viyana Büyükelçiliğinde bir resepsiyon düzenlendi. Resepsiyona Avusturya'nın eski Eğitim Bakanı Johannes Hahn da katıldı.

Türkiye'nin Viyana Büyükelçisi Gürsel Dönmez, yaptığı konuşmada Kutoğlu'nun eserlerinin estetik değerinin ötesinde farklı kültür ve renkleri evrensel bir dilde buluşturduğunu vurguladı ve tasarımcıyı tebrik etti.

Konuşmaların ardından bir piyano resitali sunuldu.

Kutoğlu'nun açıklamaları

Atıl Kutoğlu, ödüle layık görülmekten gurur duyduğunu belirterek Avusturya'da başından beri Türklüğünü ön planda tutarak çalıştığını söyledi. Öğrencilik yıllarında dönemin belediye başkanından yardım alarak ilk defilesini düzenlediğini ve ilk büyük defilesini Türkiye'nin Viyana Büyükelçiliği salonunda gerçekleştirdiğini aktardı.

Kutoğlu, sözlerine şöyle devam etti: "Bizim motiflerimizi, Anadolu'nun, Osmanlı'nın, Türk el sanatlarının motiflerini tasarımlarıma aktardım. Ve bu beni sadece Viyana'da değil Paris'te, New York'ta her yerde farklı kıldı." Bu yaklaşımın başarısının arkasındaki anahtar olduğunu düşündüğünü belirtti.

Türkiye ile Avusturya arasında köprü

Kutoğlu, ödülü hem kendi kariyeri hem de Türk tekstil sektörü adına aldığına değinerek, bir modacı olmasının ötesinde Türkiye ile Avusturya arasında bir köprü görevi gördüğünü ve iki ülkenin birbirini daha iyi anlamasına katkı vermekten gurur duyduğunu ifade etti.

Anadolu coğrafyasının ilham verici olduğunu vurgulayan Kutoğlu, Türkiye'yi Avrupa'nın başkentlerinde moda şovlarıyla temsil etmeyi amaçladığını sözlerine ekledi.

