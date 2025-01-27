Atilla Dorsay: Türk Sineması Büyük Bir Gelişme İçinde

Türk Sinemasında Heyecan Verici Dönem

Sinema eleştirmeni Atilla Dorsay, Türk sinemasındaki gelişmeler hakkında heyecan verici açıklamalarda bulundu. Dorsay, sinema bilet fiyatlarının artmasına rağmen, Türk sinemasında büyük ilerlemeler yaşandığını belirtti.

Türk Sineması Yükseliyor

Dorsay, "Türk sineması diye bir sinema var. En son birkaç film oynadı, onlara bayıldık doğrusu. Türk sineması çok iyi şeyler yapabiliyor," ifadelerini kullandı. Özellikle son yapılan filmlerin, yerli ve uluslararası festivallerde ilgi gördüğüne değinen Dorsay, bütün festivallerin artık Türk sinemasını alıp istediklerini vurguladı.

Sinema eleştirmenliği denildiğinde akla gelen ilk isimlerden biri olan Atilla Dorsay, AA Akademi koordinasyonu ile gerçekleştirdiği sinema atölyelerinde bu konuları derinlemesine ele almaktadır.