Atina'da İsrail'in Filistin'e Yönelik Saldırıları Protesto Edildi

Atina'da Sintagma Meydanı'nda toplanan göstericiler, İsrail'in Filistin'e yönelik saldırılarını sloganlarla protesto etti.

Yayın Tarihi: 20.09.2025 18:29
Güncelleme Tarihi: 20.09.2025 18:29
Sintagma Meydanı'nda toplanan göstericiler Panepistimiu Caddesi'ne yürüdü

Yunanistan'ın başkenti Atina'da, çeşitli sivil toplum kuruluşları ve bazı sol partilerin çağrısıyla düzenlenen eylem kapsamında, göstericiler Sintagma Meydanı'ndaki meclis binasının önünde toplandı.

Buradan yürüyüşe geçen eylemciler "Filistin'e özgürlük" ve "Kendini savunma değil, soykırım" sloganları atarak Panepistimiu Caddesi boyunca yürüdü.

AA muhabirine konuşan Vangelia Sotivopulu, İsrail'in Filistin'e yönelik saldırılarına dikkat çekerek, "Şu an Filistin meselesi dünyamızın en büyük meselesi. Filistin kaybedilirse, insanlık adaleti de kaybolur, uluslararası hukuk da kaybolur." dedi.

Sotivopulu, dünyanın farklı yerlerinden gelen Filistin'e destek mesajlarını değerlendirirken şunları söyledi: "Her bir insan, her nerede, dünyanın hangi köşesinde olursa olsun, hangi etnik kimlikten olursa olsun İsrail devletinin izole edilmesi için elinden geleni yapmalı. İsrail, devlet bile değil. Anayasası yok, sınırları yok. Hiçbir şeyi yok. Sadece katil bir ordu, daha fazlası değil."

Eylemcilerden Despina Panayotopulu ise Yunan halkının tarihi olarak Filistin halkını sevdiğini belirterek, "Birleşmiş Milletler'in (BM) de birkaç gün önce resmi olarak soykırım olarak tanımladığı, yüzyılın bu en büyük trajedisi karşısında, ona silah göndererek ve ondan silah kabul ederek İsrail ile işbirliği yapan Yunanistan hükümetine de karşı geliyoruz. Yaşasın Filistin halkı!" yorumunu yaptı.

Panayotopulu, Küresel Sumud Filosu çerçevesinde gerçekleşen Gazze'ye destek inisiyatifinin bir dayanışma olduğunu belirterek, "Bu dayanışmanın etnik, dinsel bir ayrımı olmadığını görüyoruz. Biz yaşamdan yanayız. Ortada tek bir soru var, 'Sen yaşamdan mı ölümden mi yanasın?' Biz yaşamdan, adaletten, eşitlikten yanayız."

Bir konferansa katılmak üzere Londra'dan Atina'ya gelen ve eyleme katılan Chrisy A. ise, "Soykırıma dayanamıyoruz. Kardeşlerimiz, çocuklar her gün katledilirken dayanamıyoruz. Bunu durdurmalıyız. Filistin halkına olanlar için toplu bir hareket başlatmalıyız." ifadelerini kullandı.

Eylem, Atina sokaklarında Filistin'e destek çağrılarıyla sürerken, katılımcılar hükümet politikalarını ve uluslararası aktörlerin tutumunu eleştirmeye devam etti.

