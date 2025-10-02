Atina'da Küresel Sumud Filosu'na Saldırı Protestosu

Yunanistan'ın başkenti Atina'da, İsrail'in Küresel Sumud Filosu'na yönelik saldırı protesto edildi. Eylem, Yunanistan Dışişleri Bakanlığı binası önünde gerçekleşti.

Eylem ve talepler

Eylemciler, "Filistin'e özgürlük" sloganları atarak saldırıyı kınadı ve filonun Gazze'ye güvenle ulaşması için Dışişleri Bakanlığı ve hükümetten destek istedi.

Katılımcıların açıklamaları

Yorgos isimli aktivist, eyleme katılma gerekçesini şöyle açıkladı: "Hükümetimiz tamamen ilgisiz. Birkaç gün önce gemilere insansız hava araçları ile saldırı da oldu ama bizim hükümetimiz herhangi bir yorum bile yapmadı."

Nota adlı kadın eylemci ise, Yunanistan'daki genel grev nedeniyle toplu taşıma olmamasına rağmen yaklaşık 1500 kişinin alana geldiğini belirterek şu ifadeleri kullandı: "Filomuza müdahale yapılmasına hazırlıklıydık. Haberi yaklaşık 1 saat önce alır almaz bulduğumuz tüm imkanlarla yola çıktık. Ulaşımımız da dayanışma içinde oldu. Zira bugün grev vardı. Filoya yardım etmek, Dışişleri Bakanlığına işini yapması için baskı yapmak üzere öğrencilerle, işçilerle buraya geldik."

Nota ayrıca, İsrail'in uluslararası baskıdan çekinmeye başladığına ilişkin kanaatini dile getirerek, "Filistin meselesi artık uluslararası bir haber konusu. Filistin halkı özgürlüğüne kavuşana kadar da böyle olmaya devam edecek." diye konuştu.