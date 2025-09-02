DOLAR
41,17 -0,05%
EURO
47,92 -0,06%
ALTIN
4.677,59 -0,05%
BITCOIN
4.583.260,22 0,06%

Atina'da Yeni Göç Yasa Tasarısı Protestosu: Sintagma'da "Irkçı yasa tasarısına hayır"

Atina'da KEERFA çağrısıyla düzenlenen eylemde, hükümetin düzensiz göçmenleri hedef alan yeni yasa tasarısı protesto edildi; uygulamaların insan hakları ihlali olacağı vurgulandı.

Yayın Tarihi: 02.09.2025 22:56
Güncelleme Tarihi: 02.09.2025 22:59
Atina'da Yeni Göç Yasa Tasarısı Protestosu: Sintagma'da "Irkçı yasa tasarısına hayır"

Atina'da yeni göç yasa tasarısı protestosu

Yunanistan'ın başkenti Sintagma Meydanında, hükümetin mecliste tartışmaya açtığı yeni göç yasa tasarısı protesto edildi. Eylem, Irkçılık ve Faşizm Tehdidine Karşı Birlik Hareketi (KEERFA) çağrısıyla gerçekleştirildi ve katılımcılar tasarıya tepkilerini dile getirdi.

Eylemin gerekçesi ve sloganlar

Eylemciler, "Irkçı yasa tasarısına hayır" sloganıyla bir araya geldi. Gösteride, tasarının düzensiz göçmenlere yönelik sert önlemler öngördüğü, bu uygulamaların insan haklarını zedeleyeceği ifade edildi. Katılımcılar arasında Filistin bayrakları da yer aldı ve "Filistin'e özgürlük" sloganları atıldı.

Aktivistlerin ve sivil toplumun tepkisi

Gösteride konuşan aktivistler, tasarının göçmenlerin ülkelerine geri gönderilmesini hızlandırmaya yönelik uygulamalarının temel hakları ihlal edeceğini belirtti. Yunanistan Müslümanları Derneği Başkanı Naim el Gadur, göçmenlerin turizm başta olmak üzere birçok hizmet sektöründe bulaşık, temizlik ve tadilat gibi işlerde çalıştıklarını vurgulayarak, bu kişilerin iş piyasası açısından önemine dikkat çekti.

Tasarıda öne çıkan maddeler

Yunanistan Göç ve İltica Bakanlığının temmuzda kamuoyuna sunduğu tasarıda öne çıkan düzenlemeler şunlar olarak aktarılıyor: İltica başvurusu reddedilenlerin ülkeyi terk etmeleri için verilen sürenin 25'ten 14 güne düşürülmesi; bu kişilerin ülkeye yeniden girişine getirilen yasağın 5 yıldan 10 yıla çıkarılması; kendi istekleriyle ülkeden ayrılmayı kabul etmeyenlere yönelik 3 yıl hapis ve 10 bin avro para cezası öngörülmesi.

Önceki düzenlemeler

Temmuz ayında Yunanistan, Kuzey Afrika'dan ülkeye gelecek düzensiz göçmenlerin iltica başvurularının 3 ay askıya alınarak gecikmeli değerlendirilmesini öngören yasa tasarısını mecliste onaylamıştı. Yeni tasarı ise bugün mecliste tartışmaya açıldı ve gelecek hafta oylamaya sunulacak.

Protestocular tasarının geri çekilmesini talep ederken, hükümetin göç politikasındaki sertleşmenin toplumsal ve hukuki sonuçları tartışma konusu olmaya devam ediyor.

Yunanistan'ın başkenti Atina'daki Sintagma Meydanı'nda Irkçılık ve Faşizm Tehdidine Karşı Birlik...

Yunanistan'ın başkenti Atina'daki Sintagma Meydanı'nda Irkçılık ve Faşizm Tehdidine Karşı Birlik Hareketinin (KEERFA) çağrısıyla düzenlenen eylemde, bugün mecliste tartışılmaya açılan, ülkeye gelen düzensiz göçmenlerin geri gönderilme süreçlerine ilişkin yeni yasa tasarısı protesto edildi.

Yunanistan'ın başkenti Atina'daki Sintagma Meydanı'nda Irkçılık ve Faşizm Tehdidine Karşı Birlik...

İLGİLİ HABERLER

Hatay'da 29 Vakıf Mülkü Kiraya Verilecek: Yıllık 500 Bin TL Gelir Hedefi

Okul Alışverişinde Fiyat Şoku: Çantalar 250 TL'den 4.000 TL'ye

TPF'den Zincir Marketlere Pazar Günü Kapatma Önerisi

TOKİ'den 30 İlde 312 Arsa Satışı: 10 Eylül 2025'te Açık Artırma

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Tekirdağ'da Boya Fabrikasında Kimyasal Kazan Faciası: 1 Ölü, 1 Yaralı
2
3 Eylül 2025 Gündemi — Siyaset, Ekonomi, Spor ve Diplomasi
3
Ankara'da 'İs Kokusu' Endişesi: Valilikten Kastamonu Yangınları Açıklaması
4
Kocaeli İtfaiyesi Karabük'teki Orman Yangınına 8 Personel ve 4 Araçla Destek Gönderdi
5
Ardahan'da arazide ölü bulunan Erhan Gökdemir olayında 3 şüpheli gözaltına alındı
6
Çorum Bayat'ta Yaya Çarpması: Safiye Okumuş Hayatını Kaybetti

Yapı Kredi'den konut kredisinde tarihi fırsat: Yüzde 1,69'dan başlıyor

Hatay'da 29 Vakıf Mülkü Kiraya Verilecek: Yıllık 500 Bin TL Gelir Hedefi

TBB Ankara'da KPSS'li Memur Alımı: 4 Kadro İçin Başvurular Başlıyor

Eylül 2025'te Emekli Promosyonu: Bankalar 25.000 TL'ye Kadar Teklif Veriyor

TPF'den Zincir Marketlere Pazar Günü Kapatma Önerisi

TOKİ'den 30 İlde 312 Arsa Satışı: 10 Eylül 2025'te Açık Artırma

Kahta Devlet Hastanesi'ne 19 Yeni Hekim Atandı

Okul Alışverişinde Fiyat Şoku: Çantalar 250 TL'den 4.000 TL'ye

Ulaşım Desteği 2025-2026: Gidiş-Dönüş Bilet Parası Devletten — Bakan Göktaş

MEB-Digiturk Kampanyası: Son Başvuru 3 Eylül 2025

Emekliye Eylül Müjdesi: Promosyon Tavanı 35.000 TL'ye Çıkabilir

500 bin Sosyal Konut Projesi Başlıyor: Kiralara Neşter