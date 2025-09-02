Atina'da Yeni Göç Yasa Tasarısı Protestosu: Sintagma'da "Irkçı yasa tasarısına hayır"

Atina'da yeni göç yasa tasarısı protestosu

Yunanistan'ın başkenti Sintagma Meydanında, hükümetin mecliste tartışmaya açtığı yeni göç yasa tasarısı protesto edildi. Eylem, Irkçılık ve Faşizm Tehdidine Karşı Birlik Hareketi (KEERFA) çağrısıyla gerçekleştirildi ve katılımcılar tasarıya tepkilerini dile getirdi.

Eylemin gerekçesi ve sloganlar

Eylemciler, "Irkçı yasa tasarısına hayır" sloganıyla bir araya geldi. Gösteride, tasarının düzensiz göçmenlere yönelik sert önlemler öngördüğü, bu uygulamaların insan haklarını zedeleyeceği ifade edildi. Katılımcılar arasında Filistin bayrakları da yer aldı ve "Filistin'e özgürlük" sloganları atıldı.

Aktivistlerin ve sivil toplumun tepkisi

Gösteride konuşan aktivistler, tasarının göçmenlerin ülkelerine geri gönderilmesini hızlandırmaya yönelik uygulamalarının temel hakları ihlal edeceğini belirtti. Yunanistan Müslümanları Derneği Başkanı Naim el Gadur, göçmenlerin turizm başta olmak üzere birçok hizmet sektöründe bulaşık, temizlik ve tadilat gibi işlerde çalıştıklarını vurgulayarak, bu kişilerin iş piyasası açısından önemine dikkat çekti.

Tasarıda öne çıkan maddeler

Yunanistan Göç ve İltica Bakanlığının temmuzda kamuoyuna sunduğu tasarıda öne çıkan düzenlemeler şunlar olarak aktarılıyor: İltica başvurusu reddedilenlerin ülkeyi terk etmeleri için verilen sürenin 25'ten 14 güne düşürülmesi; bu kişilerin ülkeye yeniden girişine getirilen yasağın 5 yıldan 10 yıla çıkarılması; kendi istekleriyle ülkeden ayrılmayı kabul etmeyenlere yönelik 3 yıl hapis ve 10 bin avro para cezası öngörülmesi.

Önceki düzenlemeler

Temmuz ayında Yunanistan, Kuzey Afrika'dan ülkeye gelecek düzensiz göçmenlerin iltica başvurularının 3 ay askıya alınarak gecikmeli değerlendirilmesini öngören yasa tasarısını mecliste onaylamıştı. Yeni tasarı ise bugün mecliste tartışmaya açıldı ve gelecek hafta oylamaya sunulacak.

Protestocular tasarının geri çekilmesini talep ederken, hükümetin göç politikasındaki sertleşmenin toplumsal ve hukuki sonuçları tartışma konusu olmaya devam ediyor.

Yunanistan'ın başkenti Atina'daki Sintagma Meydanı'nda Irkçılık ve Faşizm Tehdidine Karşı Birlik Hareketinin (KEERFA) çağrısıyla düzenlenen eylemde, bugün mecliste tartışılmaya açılan, ülkeye gelen düzensiz göçmenlerin geri gönderilme süreçlerine ilişkin yeni yasa tasarısı protesto edildi.