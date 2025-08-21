Atlı Polisler Malazgirt Kutlamaları İçin Bitlis'te Devriye Yaptı

954. yıl etkinlikleri öncesi Ankara'dan gelen birlik kent merkezinde halkın ilgisini topladı

Bitlis'in Ahlat ilçesinde düzenlenecek Malazgirt Zaferi'nin 954. yıl dönümü etkinlikleri kapsamında Ankara'dan gelen Atlı Polis Birliği, il merkezinde devriye yaptı.

Ankara Emniyet Müdürlüğü Çevik Kuvvet Şubesi bünyesinde görev yapan birliğin üyeleri, Gökmeydan'dan tarihi çarşı güzergâhına kadar süren devriye sırasında vatandaşların yoğun ilgisiyle karşılaştı. Vatandaşlar atlı polislerle sohbet etti, fotoğraf çekti ve atları sevdi.

Başpolis Memuru Mahmut Kılınç, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Bitlis Emniyet Müdürlüğü'nün talebi üzerine kente geldiklerini belirtti. Kılınç, "Şu anda Bitlis merkez, Tatvan ve Ahlat ilçelerinde vatandaşlarımızın huzur ve güvenliği için devriye görevimizi sürdürüyoruz. 22-26 Ağustos tarihleri arasında ise etkinlik alanında görev yapacağız. Vatandaşlarımız bizleri sokakta bir polis gücü olarak değil, kendi kültürlerinin bir simgesi olarak görüyor. Bu da Atlı Polis Teşkilatı olarak bizleri mutlu ediyor." dedi.

