DOLAR
40,94 0%
EURO
47,82 -0,2%
ALTIN
4.380,8 0,56%
BITCOIN
4.646.289,04 0,77%

Atlı Polisler Malazgirt Kutlamaları İçin Bitlis'te Devriye Yaptı

Ankara'dan gelen Atlı Polis Birliği, Malazgirt Zaferi'nin 954. yılı etkinlikleri öncesi Bitlis merkezinde, Gökmeydan'dan tarihi çarşıya kadar devriye yaptı.

Yayın Tarihi: 21.08.2025 13:44
Güncelleme Tarihi: 21.08.2025 13:46
Atlı Polisler Malazgirt Kutlamaları İçin Bitlis'te Devriye Yaptı

Atlı Polisler Malazgirt Kutlamaları İçin Bitlis'te Devriye Yaptı

954. yıl etkinlikleri öncesi Ankara'dan gelen birlik kent merkezinde halkın ilgisini topladı

Bitlis'in Ahlat ilçesinde düzenlenecek Malazgirt Zaferi'nin 954. yıl dönümü etkinlikleri kapsamında Ankara'dan gelen Atlı Polis Birliği, il merkezinde devriye yaptı.

Ankara Emniyet Müdürlüğü Çevik Kuvvet Şubesi bünyesinde görev yapan birliğin üyeleri, Gökmeydan'dan tarihi çarşı güzergâhına kadar süren devriye sırasında vatandaşların yoğun ilgisiyle karşılaştı. Vatandaşlar atlı polislerle sohbet etti, fotoğraf çekti ve atları sevdi.

Başpolis Memuru Mahmut Kılınç, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Bitlis Emniyet Müdürlüğü'nün talebi üzerine kente geldiklerini belirtti. Kılınç, "Şu anda Bitlis merkez, Tatvan ve Ahlat ilçelerinde vatandaşlarımızın huzur ve güvenliği için devriye görevimizi sürdürüyoruz. 22-26 Ağustos tarihleri arasında ise etkinlik alanında görev yapacağız. Vatandaşlarımız bizleri sokakta bir polis gücü olarak değil, kendi kültürlerinin bir simgesi olarak görüyor. Bu da Atlı Polis Teşkilatı olarak bizleri mutlu ediyor." dedi.

Bitlis'in Ahlat ilçesinde düzenlenecek Malazgirt Zaferi'nin 954. yıl dönümü etkinlikleri...

Bitlis'in Ahlat ilçesinde düzenlenecek Malazgirt Zaferi'nin 954. yıl dönümü etkinlikleri kapsamında Ankara'dan gelen Atlı Polis Birliği, il merkezinde devriye görevi yaptı.

Bitlis'in Ahlat ilçesinde düzenlenecek Malazgirt Zaferi'nin 954. yıl dönümü etkinlikleri...

İLGİLİ HABERLER

Kuveyt Türk ve Bilet.com’dan 18-25’e 1000 TL’ye Varan Uçak Bileti İndirimi

Vakıf Katılım Bankası'ndan Velilere: Vade Farksız Eğitim Kampanyası

Bitlis'te İki Büyük Yatırım: DSİ Ahlat Sulaması ve TCDD Tatvan Atölye İhaleleri Başladı

Resmi Gazete: Jandarma 8.000 Uzman Erbaş Alımı — Başvurular Başladı

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Milli Eğitim'den Yeni Karar: İngilizce Derslerinde köklü değişiklik imzası
2
Bakan Göktaş Muğla'da: 81 İlde 'Terörsüz Türkiye' Kardeşlik Sofraları
3
İsrail Deyr el-Belah'da 200 Ailenin Sığınağını Bombaladı
4
TDT Fikri Mülkiyet Kurum Başkanları 1. Toplantısı Bişkek'te
5
Adana Yüreğir'de Yaralı Leylek Tedavi Altına Alındı
6
Kütahya Gediz'te Trafik Kazası: 2 Ölü, 1 Yaralı
7
1 Ekim 2025'te Sahte Belge Denetimleri Sıklaşıyor — Cezalar 3 Katına Çıkıyor

1 Ekim 2025'te Sahte Belge Denetimleri Sıklaşıyor — Cezalar 3 Katına Çıkıyor

Milli Eğitim'den Yeni Karar: İngilizce Derslerinde köklü değişiklik imzası

Bitlis'te İki Büyük Yatırım: DSİ Ahlat Sulaması ve TCDD Tatvan Atölye İhaleleri Başladı

Afyon, Antep, Ankara, Edirne'de Personel Alımı: Zabıta, İtfaiye ve Diğer Kadrolar İçin İlanlar

Resmi Gazete: Jandarma 8.000 Uzman Erbaş Alımı — Başvurular Başladı

Bankalar Rekabeti: QNB 85.000 TL Faizsiz, Akbank %2,09 Düşük Faizli Kredi

Vakıf Katılım Bankası'ndan Velilere: Vade Farksız Eğitim Kampanyası

Kuveyt Türk ve Bilet.com’dan 18-25’e 1000 TL’ye Varan Uçak Bileti İndirimi

Cumhurbaşkanlığı Erken Dönem Kariyer Programı: Gençlere Staj ve İş Kapısı

2025-2026'da Zilsiz Okul Dönemi: MEB'den Yeni Genelge

Hatay Reyhanlı'da 657'ye Tabi Memur Alımı: 3 VHKİ Kadrosu ve Başvuru Tarihleri

İŞKUR Personel Alımı Başvuruları Bitiyor: Boğaziçi, TEİAŞ ve Üniversitelere Alım