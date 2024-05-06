Avcılar'da inşaat kazası: Kamyon üstü vinç park halindeki otomobilin üstüne devrildi

Avcılar'da yaşanan bir inşaat kazası, şehirde büyük bir endişeye yol açtı. Merkez Mahallesi Fırın Sokak'ta gerçekleşen olayda, inşaat çalışması sırasında kamyon üstü vinç, beklenmedik bir şekilde park halindeki bir otomobilin üstüne devrildi. O anlar ise güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı.



İnşaat alanında çalışma sırasında, vinçin tekerlerinden biri toprak altında bir çöküntüye neden oldu. Bu durum, vinçin dengesini kaybetmesine ve yan yatmasına sebep oldu. Yanında bulunan otomobilin üstüne düşen vinç parçaları, aracın ağır hasar almasına neden oldu. Ancak, olayın şans eseri yanında bulunan iki kişi kıl payı kurtuldu.

Olay yerine hızla intikal eden polis ve sağlık ekipleri, kazada yaralanan bir inşaat çalışanını hastaneye sevk etti. İnşaat alanı güvenlik şeridiyle kapatılırken, polis ekipleri olayla ilgili detaylı bir inceleme başlattı.

Bölgedeki esnaflardan Ramazan Özkan, yaşananları şu şekilde aktardı: "Yanımızda inşaat çalışması devam ediyordu. Toprağın altındaki bir çökme, vinç için tehlike oluşturdu. Vinç, yan yatarken park halindeki otomobilin üstüne düştü. Neyse ki, yanlarında bulunan bir kişi ve bir kız çocuğu, kıl payı kendilerini kurtarabildi. Olay yerine gelen ekipler, hemen müdahale etti. Daha büyük bir facia yaşanmadığı için şanslı sayılırız."