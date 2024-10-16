Avcılar'da Silahlı Saldırı: 2 Yaralı

Avcılar'da Silahlı Saldırı: İki Yaralı

Avcılar'da, Tahtakale Mahallesi Abdi İpekçi Caddesi'nde bulunan bir tatlıcı dükkanına akşam saatlerinde yapılan silahlı saldırıda iki kişi yaralandı. Motosikletle gelen iki saldırgan, dükkanın önüne gelerek ateş açtıktan sonra olay yerinden hızla kaçtı.

Saldırı Sonrası Olay Yeri İncelemesi

Yaralanan kişilerin biri işletme sahibi, diğeri ise olay anında dışarıda bulunan bir müşteri olarak belirlendi. Olayın ardından bölgeye hemen polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılar, ambulansla hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı ve hayati tehlikelerinin bulunmadığı belirtildi.

Şüphelilerin Yakalanması İçin Çalışmalar Devam Ediyor

Olay yeri inceleme ekipleri, dükkanın çevresinde detaylı incelemeler gerçekleştirdi. Kaçan şüphelilerin tespiti ve yakalanması için polis ekipleri geniş çaplı bir çalışma başlattı.