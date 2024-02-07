Avrupa Birliği: Terörle mücadelede Türkiye'nin yanındayız

İstanbul Çağlayan Adliyesi'ne yapılan terör saldırısını kınayan Avrupa Birliği (AB) Komisyonu Komşuluk ve Genişleme Üyesi Oliver Varhelyi, mesajında "Avrupa Birliği, Türkiye ile terörle savaşmaktadır" dedi.

Avrupa Birliği: Terörle mücadelede Türkiye'nin yanındayız
Yayın Tarihi:

Polis noktasına silahlı saldırı, İstanbul Çağlayan Adliyesi önünde gerçekleşmiş ve 1 kişi ölmüştü. Saldırı sonucunda 3 polis dahil 6 kişi de yaralı olarak kurtarılmıştı.

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, kontrol noktasına saldıran ve öldürülen 2 kişinin DHKP/C terör örgütüne bağlı olduğunu bildirdi. Yerlikaya, saldırının ardından 25 adrese yapılan baskınlarda 40 kişinin yakalandığını da açıkladı.

Çağlayan Adliyesi'ne yapılan saldırı hakkında sosyal medyadan konuşan Avrupa Birliği Komisyonu Komşuluk ve Genişleme Üyesi Varhelyi, "İstanbul Çağlayan adliyesi önünde bugün gerçekleşen terör saldırısını şiddetle kınıyorum. Avrupa Birliği terörle mücadelede Türkiye'nin yanındadır. Yaralılara acil şifalar diliyorum" dedi.

Öne Çıkanlar
İki adet dükkan 1.500.000 TL’ye satışa çıkartıldı! Merkezi konumda iki adet dükkan satılacak İki adet dükkan 1.500.000 TL’ye satışa çıkartıldı! Merkezi konumda iki adet dükkan satılacak
Artık elektrik faturasını unutacaksınız! Yok artık dedirten başvurular devam ediyor Artık elektrik faturasını unutacaksınız! Yok artık dedirten başvurular devam ediyor
Bilim insanları ilk kez işlevsel insan beyni dokusunu 3D yazıcıyla üretti: Alzheimer ve nörolojik hastalıklar için büyük umut Bilim insanları ilk kez işlevsel insan beyni dokusunu 3D yazıcıyla üretti: Alzheimer ve nörolojik hastalıklar için büyük umut
Çok Okunanlar
Putin'in Türkiye'ye yapacağı ziyaret şimdiden dünya basınında büyük ses getirdi Putin'in Türkiye'ye yapacağı ziyaret şimdiden dünya basınında büyük ses getirdi Milli Savunma Bakanlığı duyurdu: Suriye'de 4 terörist etkisiz hale getirildi Milli Savunma Bakanlığı duyurdu: Suriye'de 4 terörist etkisiz hale getirildi İsrail-Hamas arasında ateşkes ilan edildiği duyuruldu İsrail-Hamas arasında ateşkes ilan edildiği duyuruldu ABD Temsilciler Meclisi'nde, İsrail'e milyar dolarlık destek tasarısı reddedildi ABD Temsilciler Meclisi'nde, İsrail'e milyar dolarlık destek tasarısı reddedildi Gümrük'te lüks araç operasyonu: Irak'tan Türkiye'ye kaçak olarak getirilen araçlara el konuldu Gümrük'te lüks araç operasyonu: Irak'tan Türkiye'ye kaçak olarak getirilen araçlara el konuldu Malatya'da depremde hasar alan 6 iş yeri çöktü Malatya'da depremde hasar alan 6 iş yeri çöktü