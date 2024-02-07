Avrupa Birliği: Terörle mücadelede Türkiye'nin yanındayız

Polis noktasına silahlı saldırı, İstanbul Çağlayan Adliyesi önünde gerçekleşmiş ve 1 kişi ölmüştü. Saldırı sonucunda 3 polis dahil 6 kişi de yaralı olarak kurtarılmıştı.

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, kontrol noktasına saldıran ve öldürülen 2 kişinin DHKP/C terör örgütüne bağlı olduğunu bildirdi. Yerlikaya, saldırının ardından 25 adrese yapılan baskınlarda 40 kişinin yakalandığını da açıkladı.

Çağlayan Adliyesi'ne yapılan saldırı hakkında sosyal medyadan konuşan Avrupa Birliği Komisyonu Komşuluk ve Genişleme Üyesi Varhelyi, "İstanbul Çağlayan adliyesi önünde bugün gerçekleşen terör saldırısını şiddetle kınıyorum. Avrupa Birliği terörle mücadelede Türkiye'nin yanındadır. Yaralılara acil şifalar diliyorum" dedi.