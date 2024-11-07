Avustralya'da 16 Yaş Sosyal Medya Sınırı Geliyor

Avustralya'da Sosyal Medya Kullanımına Yeni Düzenleme

Avustralya hükümeti, çocukların sosyal medya platformlarına giriş yaşını 16 olarak belirlemek için çalışmalarını hızlandırıyor. Hükümet, bu düzenlemenin sosyal medya şirketlerini de sorumlu tutacağını vurguluyor.

Başbakanın Açıklamaları

Başbakan Anthony Albanese, gazetecilere yaptığı açıklamada, sosyal medyanın çocukların sağlığı üzerindeki olumsuz etkileri konusunda duyduğu endişeleri dile getirdi. Albanese, "Sosyal medya kullanımına yönelik 16 yaş sınırı koyarak çocuklarımızı korumaya alıyoruz. Ben buna son veriyorum," dedi.

Yasa Tasarısının Süreci

Söz konusu yasanın bu yıl içerisinde Avustralya Parlamento'suna sunulması bekleniyor. Albanese, yasalaşmasının ardından, yaş sınırlamasının 12 ay içerisinde yürürlüğe gireceğini belirtti. Ayrıca, bu kurala uymayan sosyal medya platformlarının ceza alabileceği açıklandı.

Platformların Tepkileri

Sosyal medya devlerinden Meta (Facebook ve Instagram'ın sahibi) hükümetin önerdiği yaş sınırına uyacaklarını duyurdu. Diğer yandan, X platformu konuya ilişkin yorum yapmazken, TikTok da açıklama yapmayı reddetti.