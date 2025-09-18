Avustralya'da 300'den Fazla Liderden Yeni Yerli Ulusal Temsil Çağrısı

Port Douglas'ta buluşan 300'den fazla Aborjin ve Torres Strait Islander lider, yerliler için yeni bir ulusal temsil organı kurulması çağrısı yaptı.

Yayın Tarihi: 18.09.2025 15:29
Güncelleme Tarihi: 18.09.2025 15:29
Avustralya'da 300'den Fazla Liderden Yeni Yerli Ulusal Temsil Çağrısı

Avustralya'da yerli liderlerden yeni ulusal temsil çağrısı

ABC News'ün aktardığına göre, Aborjinler ve Torres Strait Islanders topluluklarından 300'den fazla lider, Queensland'e bağlı Port Douglas'ta bir araya geldi. Toplantıda, yerliler için yeni bir ulusal temsil organı kurulması talebi öne çıktı.

Katılımcılar, söz konusu organın yerliler tarafından yönetilmesi gerektiğini vurgulayarak bunun yerlilere daha güçlü bir ulusal ses sağlayacağını belirtti.

Görüşmeler tartışmalı geçti; eleştiriler toplantının yalnızca hükümet tarafından tanınan yerli toplulukları kapsadığı ve daha geniş tabanın eksik temsil edildiği yönünde yapıldı.

Meclis'te Yerli Sesi referandumu

Ekim 2023'te yapılan Meclis'te Yerli Sesi referandumunda halkın büyük çoğunluğu öneriye hayır oyu verdi. Yerlilerin anayasada tanınması hedefiyle yapılan oylamada yalnızca yüzde 39,4 'ü evet dedi.

Referandumda Avustralya'nın tüm eyaletlerinde çoğunluk, Torres Strait Islanders ve Aborjinlerden oluşan Meclis'te Yerli Sesi heyetinin kurulmasını reddetti.

Aborjinler ve Torres Strait Islanders topluluğu, dünya çapında en eski yaşayan kültürlerden biri olarak anılıyor.

TCMB'den Faiz Hamlesi: Reeskont %41,25, Avans %42,25 (Resmi Gazete)