Avustralya'da İsrail Saldırılarına Karşı Büyük İsyan

Avustralya'nın Dört Bir Yanında Protestolar
Avustralya'nın birçok şehrinde, İsrail'in Gazze ve Lübnan üzerindeki saldırılarını kınamak amacıyla binlerce insan sokağa döküldü.
"Gazze için Ulusal Eylem Günü" Etkinlikleri
Haberlere göre, gösteriler "Gazze için Ulusal Eylem Günü" kapsamında organize edildi. Katılımcılar, ellerinde Filistin bayrakları ile yürüyüş yaptı.
Politikacıların Mesajları
Etkinlikler sırasında, Yeşiller Partisi üyeleri ve pek çok bağımsız siyasetçi, İngiliz Milletler Topluluğu'nu, İsrail'in saldırılarına karşı aktif bir şekilde müdahil olmaya davet etti.
Sydney'deki Gösteriler
Sydney’de belediye binası önünde toplanan kalabalık, sloganlar atarak hem Filistin hem de Lübnan halklarına desteklerini dile getirdi.