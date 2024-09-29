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Avustralya'da İsrail Saldırılarına Karşı Büyük İsyan

Avustralya'da binlerce kişi, İsrail'in Gazze ve Lübnan'daki saldırılarına karşı sokakları doldurdu.

Yayın Tarihi: 29.09.2024 15:23
Güncelleme Tarihi: 29.09.2024 15:23
Avustralya'da İsrail Saldırılarına Karşı Büyük İsyan

Avustralya'nın Dört Bir Yanında Protestolar

Avustralya'nın birçok şehrinde, İsrail'in Gazze ve Lübnan üzerindeki saldırılarını kınamak amacıyla binlerce insan sokağa döküldü.

"Gazze için Ulusal Eylem Günü" Etkinlikleri

Haberlere göre, gösteriler "Gazze için Ulusal Eylem Günü" kapsamında organize edildi. Katılımcılar, ellerinde Filistin bayrakları ile yürüyüş yaptı.

Politikacıların Mesajları

Etkinlikler sırasında, Yeşiller Partisi üyeleri ve pek çok bağımsız siyasetçi, İngiliz Milletler Topluluğu'nu, İsrail'in saldırılarına karşı aktif bir şekilde müdahil olmaya davet etti.

Sydney'deki Gösteriler

Sydney’de belediye binası önünde toplanan kalabalık, sloganlar atarak hem Filistin hem de Lübnan halklarına desteklerini dile getirdi.

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