Avustralya'dan İsrail'in UNIFIL'e Saldırılarına Cevap

Avustralya'dan Sert Tepki

Avustralya Dışişleri Bakanı Penny Wong, İsrail ordusunun Birleşmiş Milletler Lübnan Barış Gücü (UNIFIL)'ne yönelik saldırılarının "kabul edilemez" olduğunu belirtti.

İsrail'in Saldırıları Üzerine Açıklama

Dışişleri Bakanı Wong, sosyal medya platformu X üzerinden yaptığı açıklamada, İsrail'in Lübnan’ın güneyindeki UNIFIL tesislerine yönelik saldırılarını eleştirerek, "Lübnan'daki BM personelinin ve tesislerinin hedef alınması kabul edilemez ve buna son verilmelidir" dedi.

Bölgesel Barışın Önemi

Bakan Wong, UNIFIL'in bölgedeki barışın korunmasında oynadığı role de güçlü destek verdiklerini ifade etti.

Hindistan'dan Dokunulmazlık Çağrısı

Hindistan Dışişleri Bakanlığı, BM tesislerinin dokunulmazlığına saygı gösterilmesi gerektiğini vurguladı. Açıklamada, İsrail-Lübnan sınırında yaşanan güvenlik sorunlarının kaygı verici olduğu belirtildi.

BM Tesislerinin Güvenliği

Bakanlık, BM Barış Gücü güvenliğinin sağlanması için gerekli önlemlerin alınması gerektiğini açıkladı.

İsrail Ordusunun Eylemleri

UNIFIL, İsrail ordusunun bir gözlem kulesine saldırması sonucu iki Barış Gücü askerinin hafif yaralandığını duyurdu. Ayrıca, bugün de İsrail ordusunun Lübnan'ın güneyindeki Ras Nakura bölgesindeki UNIFIL komuta merkezinin girişine top mermisiyle saldırdığı ve bir UNIFIL gözlem kulesinin "Merkava tankı" ile vurulduğu bildirildi. Bu saldırılarda iki askerin daha yaralandığı kaydedildi.