Avustralya ve Papua Yeni Gine, Savunma Anlaşması İçin Müzakerelere Başlıyor

Avustralya, Papua Yeni Gine ile yeni bir savunma anlaşması imzalamak için müzakerelere başlama kararı aldı.

Yayın Tarihi: 20.02.2025 12:31
Güncelleme Tarihi: 20.02.2025 12:31
Avustralya ve Papua Yeni Gine, Savunma Anlaşması İçin Müzakerelere Başlıyor

Avustralya ve Papua Yeni Gine, savunma işbirliklerini güçlendirmek amacıyla yeni bir anlaşma imzalamak için müzakerelere başlayacaklarını duyurdu.

Avustralya Savunma Bakanlığı'nın yapmış olduğu yazılı açıklamaya göre, Queensland eyaletinin Brisbane kentinde 2025 Avustralya-Papua Yeni Gine Savunma Bakanları Toplantısı gerçekleştirildi.

Toplantıda, Avustralya Savunma Bakanı Richard Marles ve Papua Yeni Gine Savunma Bakanı Billy Joseph, iki ülke arasında savunma anlaşmasının imzalanması için müzakerelere başlayacaklarını ifade ettiler.

İki bakan, 2023 yılında imzalanan Avustralya-Papua Yeni Gine İkili Güvenlik Anlaşması üzerine inşa edilen yeni savunma anlaşmasının, iki ülke arasındaki ortaklıkları derinleştireceğini ve güvenlik alanında daha fazla entegrasyon sağlayacağını belirtti.

Bakanlar, Papua Yeni Gine'nin bu yıl düzenlenecek Talisman Sabre Tatbikatı’na ev sahipliği yapacağına dikkat çekerek, bu adımın iki ülke silahlı kuvvetleri arasındaki işbirliğini daha da ilerleteceğini vurguladılar.

Bakan Marles, "Yeni bir savunma anlaşmasıyla bu alandaki ilişkilerimizi ileri seviyeye taşımayı dört gözle bekliyorum." dedi. Öte yandan Bakan Joseph, "Savunma ortaklığımızın kalıcılığını temel alan bir anlaşmayı hayata geçirmemiz son derece anlamlı." şeklinde konuştu.

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