Avusturalya Melbourne Havalimanında Cebindeki Batarya Patladı — Qantas Salonu Tahliye Edildi

Melbourne'de Qantas özel salonunda taşınabilir batarya alev aldı; yaklaşık 250 kişi tahliye edildi, 50’li yaşlardaki yolcu yaralandı ve hastaneye sevk edildi.

Yayın Tarihi: 07.11.2025 13:16
Güncelleme Tarihi: 07.11.2025 13:16
Avusturalya Melbourne Havalimanında Cebindeki Batarya Patladı — Qantas Salonu Tahliye Edildi

Avusturalya Melbourne Havalimanında Taşınabilir Batarya Yangını: Salon Tahliye Edildi

Olayın Detayları

Avusturalya’nın Melbourne kentindeki bir havalimanında, Qantas Havayollarının özel yolcu salonunda bulunan bir yolcunun cebindeki taşınabilir şarj cihazı aşırı ısınarak alev aldı. Şarj aleti kısa sürede alev topuna döndü ve salonu dumanlar sardı.

Olay sonrası, yaklaşık 250 kişi salon ve çevresinden tahliye edildi. Adı açıklanmayan 50’li yaşlardaki yolcunun bacak ve parmaklarında yanıklar oluştu; havalimanı personeli ilk müdahaleyi gerçekleştirdi.

Sağlık ve Operasyonel Gelişmeler

Yaralanan yolcu, ilk müdahalenin ardından hastaneye sevk edildi ve tedavisinin ardından taburcu edildi. Qantas Havayolları yetkilisi, salonun temizlenmesinin ardından yaklaşık 2 saat sonra yeniden hizmete açıldığını bildirdi.

Havacılık Politikaları ve Önlemler

Qantas Havayolları, olayın ardından taşınabilir şarj aletleri de dahil olmak üzere çeşitli lityum batarya taşıma politikalarını gözden geçiriyor. Birçok havayolu şirketi, yolculara taşınabilir bataryaları baş üstü bagaj bölmesinde değil; koltuk ceplerinde veya önlerindeki koltuğun altındaki, ulaşılabilir bir çantada saklamalarını tavsiye ediyor.

Benzer Olaylar

Yetkililer ayrıca, Temmuz ayında Sydney-Hobart seferini gerçekleştiren bir uçakta baş üstü dolabında bulunan bir güç bankası nedeniyle yangın çıktığını ve benzer risklerin devam ettiğini hatırlattı.

Önemli: Olayla ilgili isim, tarihler ve sayısal veriler haberde korunmuştur.

AVUSTURALYA’DA HAVALİMANINDA CEBİNDEKİ BATARYASI PATLAYAN YOLCU YARALANDI

AVUSTURALYA’DA HAVALİMANINDA CEBİNDEKİ BATARYASI PATLAYAN YOLCU YARALANDI

İLGİLİ HABERLER

7 Kasım 2025 Cuma Mesajları: En Yeni Dualı ve Resimli 'Hayırlı Cumalar'

Nursel Ergin ile Mutfak Bahane Ne Zaman Başlıyor? 10 Kasım ATV 14.00

TOKİ 5 Bin TL Başvuru Ücreti: Hangi Bankalara Yatırılacak? Aracı Kurumlar ve Ödeme Yöntemleri

2025-2026 KYK Bursu Ne Kadar? Toplu Ödeme ve Ödeme Takvimi

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Hamburg Limanı Kapandı: Göstericiler İsrail'e Silah İhracatını Durdurun
2
Emet'te Babukbey 4-6 Yaş 'Bed-i Besmele' Programı Çavuşoğlu Camii'nde
3
İdil'de Fıstık Hasadı Başladı: 13 Bin Ağaç Ekonomiye Can Suyu
4
Çanakkale'de Kahverengi Kokarca'ya Karşı 4 Bin Samuray Arısı Salındı
5
Alanya'da silahlı ve bıçaklı kavga: 2 yaralı
6
Bozkurt'ta kayıp anne ve 5 yaşındaki oğlu için arama çalışmaları 6. günde
7
Kocaeli'de Yakıt Sonrası Otomobil Alev Aldı: 2 Araç Kullanılamaz Hale Geldi

2025-2026 KYK Bursu Ne Kadar? Toplu Ödeme ve Ödeme Takvimi

TOKİ 5 Bin TL Başvuru Ücreti: Hangi Bankalara Yatırılacak? Aracı Kurumlar ve Ödeme Yöntemleri

7 Kasım 2025 Cuma Mesajları: En Yeni Dualı ve Resimli 'Hayırlı Cumalar'

TOKİ 500 Bin Konut: TC Sonu 0,2,4,6,8 İçin Başvuru Takvimi

Fatih Ürek Yaşıyor mu? Avukatından 'Stabil' Açıklama (06 Kasım 2025)

2026 MTV Zammı Resmen Açıklandı: Yeni MTV Tutarları ve Hesaplama

BİLSEM 2026 Başvuruları Ne Zaman? MEB Takvimi ve Başvuru Şartları

Nursel Ergin ile Mutfak Bahane Ne Zaman Başlıyor? 10 Kasım ATV 14.00

Kar Yağışı Alarmı: Zayıf La Nina 39 İli Uyardı — 20 Aralık-20 Ocak Kritik

5 Kasım 2025 Reyting Sonuçları: Dün Akşamın Galibi Kim?

2026 Hac Kesin Kayıtları Ne Zaman? Diyanet Takvimi ve e-Devlet

2026 Resmi Tatil Takvimi: 14 Günle 43 Gün Tatil Fırsatı