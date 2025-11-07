Avusturalya Melbourne Havalimanında Cebindeki Batarya Patladı — Qantas Salonu Tahliye Edildi

Avusturalya Melbourne Havalimanında Taşınabilir Batarya Yangını: Salon Tahliye Edildi

Olayın Detayları

Avusturalya’nın Melbourne kentindeki bir havalimanında, Qantas Havayollarının özel yolcu salonunda bulunan bir yolcunun cebindeki taşınabilir şarj cihazı aşırı ısınarak alev aldı. Şarj aleti kısa sürede alev topuna döndü ve salonu dumanlar sardı.

Olay sonrası, yaklaşık 250 kişi salon ve çevresinden tahliye edildi. Adı açıklanmayan 50’li yaşlardaki yolcunun bacak ve parmaklarında yanıklar oluştu; havalimanı personeli ilk müdahaleyi gerçekleştirdi.

Sağlık ve Operasyonel Gelişmeler

Yaralanan yolcu, ilk müdahalenin ardından hastaneye sevk edildi ve tedavisinin ardından taburcu edildi. Qantas Havayolları yetkilisi, salonun temizlenmesinin ardından yaklaşık 2 saat sonra yeniden hizmete açıldığını bildirdi.

Havacılık Politikaları ve Önlemler

Qantas Havayolları, olayın ardından taşınabilir şarj aletleri de dahil olmak üzere çeşitli lityum batarya taşıma politikalarını gözden geçiriyor. Birçok havayolu şirketi, yolculara taşınabilir bataryaları baş üstü bagaj bölmesinde değil; koltuk ceplerinde veya önlerindeki koltuğun altındaki, ulaşılabilir bir çantada saklamalarını tavsiye ediyor.

Benzer Olaylar

Yetkililer ayrıca, Temmuz ayında Sydney-Hobart seferini gerçekleştiren bir uçakta baş üstü dolabında bulunan bir güç bankası nedeniyle yangın çıktığını ve benzer risklerin devam ettiğini hatırlattı.

Önemli: Olayla ilgili isim, tarihler ve sayısal veriler haberde korunmuştur.

AVUSTURALYA’DA HAVALİMANINDA CEBİNDEKİ BATARYASI PATLAYAN YOLCU YARALANDI