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Avusturya'da Türk kökenli askerin trajik ölümü

21 yaşındaki Türk kökenli asker, kışlada yaşanan silah kazasında hayatını kaybetti.

Yayın Tarihi: 23.10.2024 12:06
Güncelleme Tarihi: 23.10.2024 12:06
Avusturya'da Türk kökenli askerin trajik ölümü

Avusturya'da Silahlı Kaza: Türk Kökenli Asker Hayatını Kaybetti

Avusturya'nın Karintiya eyaletinin Spittal an der Drau bölgesinde yer alan bir askeri kışlada, 21 yaşındaki Türk kökenli asker, başka bir askerin tabancasından çıkan kurşunla hayatını kaybetti.

Olayın Ayrıntıları

Olay, Türk-Kaserne adlı kışlada meydana geldi. Avusturya Savunma Bakanlığı Sözcüsü Michael Bauer, silahın bilinmeyen bir nedenle ateş alarak yaralı askerin göğsüne isabet ettiğini belirtti. Yaralı asker, askeri helikopterle hastaneye kaldırıldı ancak tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Bakanlıktan Açıklama ve Taziye Mesajları

Bauer, bu olayın Avusturya ordusu için büyük bir kayıp olduğunu ifade ederek, tabancanın güvenli bir alanda tutulması gerektiğini vurguladı. Olayın nedeninin araştırılması için hem polis hem de askeri bir komisyonince soruşturma başlatıldığı bildirildi.

Başbakan Karl Nehammer, ve Savunma Bakanı Klaudia Tanner, sosyal medya üzerinden taziye mesajları paylaşarak, hayatını kaybeden askerin ailesine olan üzüntülerini ifade ettiler.

Türkiye'nin Viyana Büyükelçiliği Olaya Müdahil

Türkiye'nin Viyana Büyükelçisi Ozan Ceyhun, AA muhabirine yaptığı açıklamada olayın detaylarını takip ettiklerini belirterek, hayatını kaybeden askerin Türk kökenli olduğunu doğruladı. Ceyhun, Avusturya makamları ile iş birliği içinde soruşturmayı yakından takip edeceklerini belirtti.

Acılı babasıyla görüştüğünü ifade eden Ceyhun, Başbakan Nehammer'in taziye mesajını ve üzüntülerini aileye ilettiğini sözlerine ekledi.

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