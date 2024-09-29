Avusturya Seçimlerinde Sandık Başına Gidildi

Avusturya'da Seçim Heyecanı

Avusturya'da seçmenler, ülkenin yönetimini belirlemek amacıyla sandık başına gidiyor. Vatandaşlar, meclisin 183 yeni üyesini seçmek için saat 17.00'ye kadar oy kullanma hakkına sahip.

Seçime Katılan Partiler

Yaklaşık 9 milyon nüfusa sahip olan Avusturya'da, 16 yaşını doldurmuş 6,4 milyon seçmenin oy kullanması bekleniyor. Bu seçimde 9 siyasi parti ve 3 siyasi oluşum yarışıyor.

Anket Sonuçları

Ülkede geçerli olan seçim barajı yüzde 4. Son anketlere göre, aşırı sağcı Avusturya Özgürlük Partisi (FPÖ) %27, iktidardaki merkez sağ Avusturya Halk Partisi (ÖVP) %25, Sosyal Demokrat Parti (SPÖ) %21, iktidarın küçük ortağı Yeşiller Partisi ve liberal Yeni Avusturya Partisi (NEOS) ise %9'ar oy alması bekleniyor.

Tarihi Bir An

FPÖ'nün kazanması durumunda, İkinci Dünya Savaşı'ndan bu yana ilk kez aşırı sağcı bir parti genel seçimi birinci sırada tamamlayacak.