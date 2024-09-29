DOLAR
34,16 0%
EURO
38,11 0%
ALTIN
2.913,97 0%
BITCOIN
2.237.627,71 0,21%

Avusturya Seçimlerinde Sandık Başına Gidildi

Avusturya'da 6,4 milyon seçmen, yeni meclis üyelerini seçmek için oy kullanmaya başladı.

Yayın Tarihi: 29.09.2024 09:36
Güncelleme Tarihi: 29.09.2024 09:36
Avusturya Seçimlerinde Sandık Başına Gidildi

Avusturya'da Seçim Heyecanı

Avusturya'da seçmenler, ülkenin yönetimini belirlemek amacıyla sandık başına gidiyor. Vatandaşlar, meclisin 183 yeni üyesini seçmek için saat 17.00'ye kadar oy kullanma hakkına sahip.

Seçime Katılan Partiler

Yaklaşık 9 milyon nüfusa sahip olan Avusturya'da, 16 yaşını doldurmuş 6,4 milyon seçmenin oy kullanması bekleniyor. Bu seçimde 9 siyasi parti ve 3 siyasi oluşum yarışıyor.

Anket Sonuçları

Ülkede geçerli olan seçim barajı yüzde 4. Son anketlere göre, aşırı sağcı Avusturya Özgürlük Partisi (FPÖ) %27, iktidardaki merkez sağ Avusturya Halk Partisi (ÖVP) %25, Sosyal Demokrat Parti (SPÖ) %21, iktidarın küçük ortağı Yeşiller Partisi ve liberal Yeni Avusturya Partisi (NEOS) ise %9'ar oy alması bekleniyor.

Tarihi Bir An

FPÖ'nün kazanması durumunda, İkinci Dünya Savaşı'ndan bu yana ilk kez aşırı sağcı bir parti genel seçimi birinci sırada tamamlayacak.

İLGİLİ HABERLER

İslam Memiş Altın Yatırımcılarını "Çok Pişman Olursunuz!" Deyip Gram Altının 4 Bin 500 TL Olacağı Tarihi Duyurdu

Öğrencilere müjde! Devlet destekli ekmek kapısı projesi açıklandı

O Belediyede KPSS'siz En Az İlkokul Mezunu Personel Alımı Başladı! Bulaşıkçı, Garson, Tatlı Ustası, Temizlik Görevlisi...

Emekli Maaşlarına 6.000 TL Zam! SSK ve BAĞ-KUR Emeklileri İçin Yeni Dönem

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Fazıl Say, Pekin'de Büyüleyici Bir Konser Verdi
2
Haftanın Tarihinde Öne Çıkan Olaylar
3
İsrail Ordusu Kızıldeniz Üzerinden Göndermesi Engelledi
4
Helene Kasırgası ABD'de Felakete Yol Açtı
5
Nepal'de Şiddetli Yağışlar: 100 Kişi Hayatını Kaybetti
6
İsrail Saldırısında 6 Kişi Hayatını Kaybetti
7
Geleceğin Taşları: Türkiye'de Yapılacak Önemli Etkinlikler ve Gelişmeler

Bu tarihte hesaplarınızı kontrol edin! Bakanlık duyurdu: 9 bin 77 TL destek ödemesi yatacak

Emekli Maaşlarına 6.000 TL Zam! SSK ve BAĞ-KUR Emeklileri İçin Yeni Dönem

Emlak Konut yeni kampanyasında ödeme planı ortaya çıktı! 72 Aya Varan Vade ile Ev Sahibi Olmanın Tam Zamanı

Yastık altında 5-10 kuruşu kalana müjde! Mevduatlardan para oraya akıyor

Milyonlarca sürücüye müjde geldi! Radar cezaları geri ödenecek

Öğrencilere müjde! Devlet destekli ekmek kapısı projesi açıklandı

Resmi Gazete’de yeni vergi kararı! Neredeyse tüm esnafı ilgilendiriyor

O Belediyede KPSS'siz En Az İlkokul Mezunu Personel Alımı Başladı! Bulaşıkçı, Garson, Tatlı Ustası, Temizlik Görevlisi...

Ankara Büyükşehir Belediyesi 300 ila 500 Arası Kadın/Erkek İtfaiye Eri Alımı Yapacak! İşte Başvuru Şartları ve Detaylar

2000 Sonrası Sigortalılara Büyük Müjde! Torba Yasa ile Erken Emeklilik Fırsatı

İslam Memiş Altın Yatırımcılarını "Çok Pişman Olursunuz!" Deyip Gram Altının 4 Bin 500 TL Olacağı Tarihi Duyurdu

28 Eylül 2024 Cumartesi Günlük Burç Yorumları: Bugün Sizi Neler Bekliyor?