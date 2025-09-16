Aydın Büyükşehir Meclisi Tartışma Nedeniyle 14 Ekim'e Ertelendi

Aydın Büyükşehir Büyükşehir Meclisi Tartışma Nedeniyle 14 Ekim'e Ertelendi

Aydın Büyükşehir Belediyesi meclis toplantısı, yaşanan tartışmaların ardından ertelendi. Büyükşehir Belediye Meclisi'nin eylül ayı birinci toplantısının ikinci oturumu, Özlem Çerçioğlu başkanlığında belediye meclis salonunda başladı.

Gündem ve tartışma

Gündem maddelerinin ilgili komisyonlara gönderilmesi oylanırken Çerçioğlu ile CHP Grup Başkan Vekili Ömer Günel arasında tartışma çıktı. CHP Grubu, Efeler ilçesindeki Yeni Dörtyol Kavşağı'nın yapımıyla ilgili kredi talebi, Şehir Hastanesinin bağlantı yolları ve kırsal mahallelerin yollarının yapımı gibi bazı gündem maddelerine ret oyu verdi.

Çerçioğlu'nun tepkisi

Özlem Çerçioğlu, tartışmaya tepki göstererek, "'Yeni Dörtyol'a köprülü kavşak yapacağız' diyoruz 'komisyonda görüşülmesin' diyorlar. Biz niçin buradayız, hizmet için buradayız. Reddeden sizlersiniz." dedi. Ayrıca meclisin düzenini kimseye bozdurmayacaklarını ve kendisi ile tüm meclisin hizmet etmek için görevde olduğunu vurguladı.

Toplantının ertelenmesi

Tartışmanın sürmesi üzerine Çerçioğlu, bu şartlarda meclis toplantısını sürdüremeyeceğini belirterek oturumu 14 Ekim Salı gününe erteledi.

Siyasi tepkiler

AK Parti Grup Sözcüsü Nuri Güler, gazetecilere yaptığı açıklamada CHP'li meclis üyelerinin Aydın'a gelmesi gereken hizmetlere karşı çıktığını söyledi. AK Parti İl Başkanı Mehmet Erdem, CHP grubunun kendi siyasi ikballerini ön planda tutan bir anlayış içinde hareket ettiklerini ve hizmetin engellendiğini kaydetti. CHP İl Başkanı Hikmet Saatçı ise partisi il binası önünde yaptığı açıklamada sükunetle durmaya devam edeceklerini dile getirdi.

CHP Grup Başkan Vekili Ömer Günel ise toplantı boyunca Çerçioğlu'nun kendisine söz vermediğini ifade etti.

Aydın Büyükşehir Belediyesi'nin Özlem Çerçioğlu başkanlığında toplanan meclis toplantısı, yaşanan tartışmalar dolayısıyla ertelendi.