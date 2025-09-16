Aydın Büyükşehir Meclisi Tartışma Nedeniyle 14 Ekim'e Ertelendi

Aydın Büyükşehir Belediye Meclisi, yaşanan tartışmalar sonucu 14 Ekim'e ertelendi; Yeni Dörtyol kavşağı, şehir hastanesi bağlantıları ve kırsal yollar gündemdeydi.

Yayın Tarihi: 16.09.2025 23:28
Güncelleme Tarihi: 16.09.2025 23:39
Aydın Büyükşehir Meclisi Tartışma Nedeniyle 14 Ekim'e Ertelendi

Aydın Büyükşehir Büyükşehir Meclisi Tartışma Nedeniyle 14 Ekim'e Ertelendi

Aydın Büyükşehir Belediyesi meclis toplantısı, yaşanan tartışmaların ardından ertelendi. Büyükşehir Belediye Meclisi'nin eylül ayı birinci toplantısının ikinci oturumu, Özlem Çerçioğlu başkanlığında belediye meclis salonunda başladı.

Gündem ve tartışma

Gündem maddelerinin ilgili komisyonlara gönderilmesi oylanırken Çerçioğlu ile CHP Grup Başkan Vekili Ömer Günel arasında tartışma çıktı. CHP Grubu, Efeler ilçesindeki Yeni Dörtyol Kavşağı'nın yapımıyla ilgili kredi talebi, Şehir Hastanesinin bağlantı yolları ve kırsal mahallelerin yollarının yapımı gibi bazı gündem maddelerine ret oyu verdi.

Çerçioğlu'nun tepkisi

Özlem Çerçioğlu, tartışmaya tepki göstererek, "'Yeni Dörtyol'a köprülü kavşak yapacağız' diyoruz 'komisyonda görüşülmesin' diyorlar. Biz niçin buradayız, hizmet için buradayız. Reddeden sizlersiniz." dedi. Ayrıca meclisin düzenini kimseye bozdurmayacaklarını ve kendisi ile tüm meclisin hizmet etmek için görevde olduğunu vurguladı.

Toplantının ertelenmesi

Tartışmanın sürmesi üzerine Çerçioğlu, bu şartlarda meclis toplantısını sürdüremeyeceğini belirterek oturumu 14 Ekim Salı gününe erteledi.

Siyasi tepkiler

AK Parti Grup Sözcüsü Nuri Güler, gazetecilere yaptığı açıklamada CHP'li meclis üyelerinin Aydın'a gelmesi gereken hizmetlere karşı çıktığını söyledi. AK Parti İl Başkanı Mehmet Erdem, CHP grubunun kendi siyasi ikballerini ön planda tutan bir anlayış içinde hareket ettiklerini ve hizmetin engellendiğini kaydetti. CHP İl Başkanı Hikmet Saatçı ise partisi il binası önünde yaptığı açıklamada sükunetle durmaya devam edeceklerini dile getirdi.

CHP Grup Başkan Vekili Ömer Günel ise toplantı boyunca Çerçioğlu'nun kendisine söz vermediğini ifade etti.

Aydın Büyükşehir Belediyesi'nin Özlem Çerçioğlu başkanlığında toplanan meclis toplantısı, yaşanan...

Aydın Büyükşehir Belediyesi'nin Özlem Çerçioğlu başkanlığında toplanan meclis toplantısı, yaşanan tartışmalar dolayısıyla ertelendi.

Aydın Büyükşehir Belediyesi'nin Özlem Çerçioğlu başkanlığında toplanan meclis toplantısı, yaşanan...

İLGİLİ HABERLER

Garanti BBVA S.M.A.R.T.: 'Hangi Kartı Kullansam?' Sorununu Bitiriyor

O ilde Eğitim Desteği Başlıyor: Aylık 2.500 TL'ye Varan Burs ve Başvuru Şartları

MEB ve Bilicra'dan Öğretmenlere Eylül'de %25 Teknoloji İndirimi

İşCep'te Rent Go ile %40 İndirim — Eylül Sonuna Kadar

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Fatih'te Denetimden Kaçarken Polise Çarpan Motosikletli Yakalandı
2
Mersin'de anne 5 yaşındaki oğlunu bıçakla öldürdü
3
Katar: İsrail Saldırısı ABD ile Güncellenmiş Stratejik Savunma Anlaşması İhtiyacını Hızlandırdı
4
Nawrocki: Almanya'dan II. Dünya Savaşı Tazminatı ve Askeri Finansman Talebi
5
17 Eylül 2025 Gündem: TBMM Toplantısı, Kırgızistan Ziyareti, TEKNOFEST ve Spor Programı
6
Trump'tan Azerbaycan ve Ermenistan Barış Mesajı
7
Esenyurt Belediyesi: Şehit Erol Olçok Kültür Merkezi'nde Ücretsiz LGS ve YKS Kurslarına 1133 Kayıt

Kırklareli'ne 22.5 Milyon Liralık Don Desteği: 220 Çiftçiye Ödemeler Başlıyor

330 Bin Emniyet Mensubuna 2025'te Rekor Promosyon: 270.000 TL Talebi

Garanti BBVA S.M.A.R.T.: 'Hangi Kartı Kullansam?' Sorununu Bitiriyor

Peşin Fiyatına Faizsiz Taksit: Sahibinden.com Yepy ve Yatsan'dan Eylül Kampanyası

TÜBİTAK 318 Aday Araştırmacı Alımı — Son Başvuru 6 Ekim 2025

Çukurova ve Seyhan'da Kelepir Konut İhalesi: Kurttepe 3+1 ve Mürseloğlu Arsa

Kamu Çalışanlarına Kışlık Kıyafet Zorunluluğu: 15 Eylül'de Ceket ve Kravat Zorunlu

İşCep'te Rent Go ile %40 İndirim — Eylül Sonuna Kadar

O ilde Eğitim Desteği Başlıyor: Aylık 2.500 TL'ye Varan Burs ve Başvuru Şartları

Balıkesir'de Ücretsiz Beslenme Paketi Desteği Başvuruları Başladı

MEB ve Bilicra'dan Öğretmenlere Eylül'de %25 Teknoloji İndirimi

Milyonluk Kamu İhaleleri: Kütahya, Bartın ve Bursa