Aydın'da Ata Tohumlu Kışlık Fideler Karpuzlu'da Yoğun İlgi

Aydın Büyükşehir'in Ata tohumlarından ürettiği kışlık fideler Karpuzlu'da ücretsiz dağıtıldı; vatandaşlar yoğun ilgi gösterdi, Başkan Özlem Çerçioğlu dağıtımların süreceğini açıkladı.

Yayın Tarihi: 08.11.2025 15:54
Güncelleme Tarihi: 08.11.2025 15:54
Aydın Büyükşehir Belediyesi tarafından Ata tohumlarından üretilen kışlık fideler, Karpuzlu ilçesinde gerçekleştirilen dağıtımda vatandaşların yoğun ilgisiyle karşılaştı.

Büyükşehir Belediyesi'ne ait fidanlıklarda üretilen fideler, kentin farklı ilçelerinde ücretsiz olarak vatandaşlara ulaştırılıyor. Dağıtımı yapılan türler arasında kışlık marul, lahana, karnabahar ve brokoli fideleri bulunuyor.

Kendi bahçesinde fide alan vatandaşlar, hem sağlıklı ve doğal ürünlere erişme imkanı buluyor hem de Ata tohumlarının yaygınlaşmasına katkıda bulunuyor. Karpuzlu'daki dağıtıma katılanlar, yerli üretime verilen destek nedeniyle memnuniyetlerini dile getirip Başkan Özlem Çerçioğlu'na teşekkür etti.

Başkan Çerçioğlu çalışmalara ilişkin, "Fidanlıklarımızda Ata Tohumlarından ürettiğimiz fideleri vatandaşlarımızla buluşturmayı sürdürüyoruz. Böylece hem üretimin devamlılığını sağlıyor hem de bu tohumları geleceğe taşıyoruz. Dağıtımlarımıza devam edeceğiz" ifadelerini kullandı.

Yetkililer, fidelerin dağıtımının önümüzdeki dönemde de devam edeceğini belirtti ve vatandaşları yerli tohum kullanımına destek vermeye çağırdı.

6
