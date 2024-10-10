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Aydın'da Balkondan Düşen 3 Yaşındaki Çocuk Ağır Yaralandı

Nazilli'de bir çocuğun balkon düşüşü güvenlik kamerasına yansıdı. Çocuk, hastaneye kaldırıldı.

Yayın Tarihi: 10.10.2024 16:53
Güncelleme Tarihi: 10.10.2024 17:00
Aydın'da Balkondan Düşen 3 Yaşındaki Çocuk Ağır Yaralandı

Aydın'da Balkondan Düşen 3 Yaşındaki Çocuk Ağır Yaralandı

Aydın'ın Nazilli ilçesinde yaşanan talihsiz bir olayda, 3 yaşındaki A.T. isimli çocuk, evlerinin ikinci katındaki balkondan düşerek ağır yaralandı.

Düşme Anı Güvenlik Kamerasında

Alınan bilgiye göre, Yeni Mahalle 135 Sokak'ta meydana gelen olayda, minik A.T. balkondan zemine düştü. Düşüş sırasında, bir iş yerinin önünde oturan iki kişiye de çarptı. Olayı gören vatandaşlar, hemen A.T.'yi Nazilli Devlet Hastanesi'ne götürdü. Çocuğun durumu ağır olduğu için daha sonra Aydın Adnan Menderes Üniversitesi Hastanesi'ne sevk edildi.

Olayın Güvenlik Kamerası Görüntüleri

Olayın düşüş anı, çevredeki bir iş yerinin güvenlik kameraları tarafından kaydedildi. Görüntülerde, A.T.'nin sokakta oturan insanlara çarparak beton zemine düştüğü ve çevredeki insanların hemen müdahalede bulunduğu anlar yer alıyor.

Aydın'ın Nazilli ilçesinde balkondan düşen 3 yaşındaki çocuk ağır yaralandı.

Aydın'ın Nazilli ilçesinde balkondan düşen 3 yaşındaki çocuk ağır yaralandı.

Aydın'ın Nazilli ilçesinde balkondan düşen 3 yaşındaki çocuk ağır yaralandı.

Aydın'ın Nazilli ilçesinde balkondan düşen 3 yaşındaki çocuk ağır yaralandı.

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