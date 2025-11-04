Aydın'da Çıntar Pazara Çıktı: Kilosu 500 TL

Aydın'da yağış sonrası çıntar tezgahlarda; Koçarlı pazarında kilosu 500 TL'den satılıyor, vatandaşlar genelde yarım kilo alıyor.

Yayın Tarihi: 04.11.2025 11:07
Güncelleme Tarihi: 04.11.2025 11:07
Koçarlı pazarında ilk satışlar başladı

Son yağışların ardından Aydınlıların beklediği çıntar mantarı pazarlarda yerini aldı. Koçarlı semt pazarında tezgâhlara gelen çıntarın kilogramı 500 liraden satışa sunuldu.

Çine Madran bölgesinde toplanan ürünü pazara getiren Osman Yaman, her yıl ilk çıntarı kendisinin getirdiğini belirtti. Yaman, "Çıntar et kadar değerlidir, çok sevilir. Şu anda az olduğu için kilosunu 500 liradan satıyoruz. Genelde vatandaşlar yarım kilo alıyor" dedi.

Yaman, çıntarın köylüler tarafından yeni yeni toplanmaya başladığını, önümüzdeki günlerde ürün bollaşınca fiyatların düşmesini beklediğini söyledi. Aydın'da çıntardan genellikle kavurma yapıldığını belirten Yaman, yüksek fiyata rağmen satışların iyi olduğunu ifade etti.

