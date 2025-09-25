Aydın'da Göçmen Botu Battı: Anne ve 3 Yaşındaki Oğlu Öldü

Aydın'da göçmen botu battı: Anne ve oğlu yaşamını yitirdi

Aydın'ın Didim ilçesi açıklarında, olumsuz hava koşulları nedeniyle su alan bir lastik botun batması sonucu bir anne ve 3 yaşındaki oğlu hayatını kaybetti.

Kurtarma çalışmaları

Sahil Güvenlik ekipleri, 43 düzensiz göçmeni kurtardığını bildirdi. Ekipler ayrıca, 7'si denizde olmak üzere toplam 45 düzensiz göçmeni kurtardı.

Hayatını kaybedenler ve sonrası işlemler

Yapılan ilk müdahalenin ardından Sevita Majidi (30) ve 3 yaşındaki oğlu Ahmet Nevzat Majidi'nin öldüğü belirlendi. Hayatını kaybeden düzensiz göçmenlerin cenazeleri Didim Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

Diğer düzensiz göçmenler, işlemlerinin tamamlanmasının ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğü'ne gönderildi. Öte yandan, düzensiz göçmenlerin Didim'den çıkış yaptıkları belirlendi.