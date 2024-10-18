Aydın'da Hırsızlık Şüphelisi 3 Kadın Tutuklandı

Aydın'da Hırsızlık Olayı

Aydın’ın Efeler ilçesinde gerçekleşen hırsızlık olayı, yerel asayiş ekiplerini harekete geçirdi. Adnan Menderes Mahallesi'ndeki bir apartmanda, aynı gün içinde iki evden ziynet eşyalarının çalındığı ihbarı alındı.

Şüphelilerin Tespiti ve Gözaltı İşlemleri

Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, olayla ilgili detayları araştırarak üç şüphelinin isimlerini belirledi. İki evden hırsızlık yaptığı iddia edilen zanlılar M.K, A.U. ve Z.K. olarak tespit edildi.

Ekipler, belirlenen adreslerde yaptıkları operasyon neticesinde şüphelileri gözaltına aldı. Yapılan ev aramalarında, 70 bin lira değerinde nakit para ile yanlarında taşıdıkları kapı açmada kullanılan plastik aparatlar ve tornavida bulundu.

Adli Süreç ve Tutuklama

Gözaltına alınan üç şüpheli, işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edildi. Burada çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildiler. Bu hırsızlık olayı, yerel halkta endişeye yol açtı ve güvenlik önlemlerinin artırılması çağrısı yapıldı.

Aydın'ın Efeler ilçesinde apartmandaki iki evden aynı gün hırsızlık yaptıkları öne sürülen 3 kadın şüpheli tutuklandı.