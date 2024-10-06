Aydın'da Motosiklet Kazası: İki Kişi Hayatını Kaybetti

Aydın'da Üzücü Motosiklet Kazası

Aydın'ın Germencik ilçesinde meydana gelen trafik kazasında, hafif ticari bir araçla motosiklet çarpıştı. Bu talihsiz olayda, motosiklet üzerindeki iki kişi hayatını kaybetti.

Kaza Detayları

Olay, Ömerbeyli mevkisinde gerçekleşti. T.E. tarafından kullanılan 09 ANP 033 plakalı hafif ticari araç, Halil İbrahim Taşdemir'in kullandığı 45 AAF 809 plakalı motosikletle çarpıştı. Çarpmanın etkisiyle motosiklet yola savruldu.

Yaralılar ve Müdahale

Kazanın ardından durumun bildirilmesi üzerine, bölgeye jandarma, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ne yazık ki, motosiklet sürücüsü Halil İbrahim Taşdemir ile beraberindeki Asuman Esen, olayda hayatını kaybetti.

Sürücü Gözaltına Alındı

Kaza sonrası hafif ticari aracın sürücüsü T.E., jandarma ekiplerince gözaltına alındı. Yapılan işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen T.E., tutuklandı.

Aydın'ın Germencik ilçesinde hafif ticari araçla motosikletin çarpışması sonucu 2 kişi yaşamını yitirdi. Ekipler kaza mahallinde çalışma yaptı.