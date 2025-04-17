Aydın'da Tur Otobüsüne Çarpan Otomobilde Facia: 1 Ölü, 2 Yaralı

Aydın'da Trafik Kazası: Tur Otobüsüne Arkadan Çarpan Otomobilde Can Kaybı

Aydın'ın Söke ilçesinde gerçekleşen üzücü trafik kazasında, bir otomobilin tur otobüsüne çarpması sonucu 1 kişi hayatını kaybederken, 2 kişi yaralandı.

Muğla'nın Bodrum ilçesinden Edirne'ye seyahat eden M.T. idaresindeki 48 BF 585 plakalı tur otobüsü, Söke Şehirlerarası Otobüs Terminali önünde yolcu almak için bekliyordu. Bu sırada S.A. yönetimindeki 09 ADJ 729 plakalı otomobil, tur otobüsüne arkadan çarptı.

Kazanın ardından, olay yerine sağlık, polis ve itfaiye ekipleri hızlı bir şekilde sevk edildi. Sağlık ekipleri, otomobildeki Ali Pakmen adlı kişinin yaşamını yitirdiğini belirledi.

Yaralılar arasında bulunan otomobil sürücüsü S.A. ile diğer yolcu N.P., ambulanslarla Söke Fehime Faik Kocagöz Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Kaza nedeniyle bir süre trafiğe kapalı kalan yol, araçların kaldırılmasıyla birlikte yeniden ulaşıma açıldı.

Aydın'ın Söke ilçesinde tur otobüsüne arkadan çarpan otomobildeki 1 kişi hayatını kaybetti, 2 kişi yaralandı.

Aydın'ın Söke ilçesinde tur otobüsüne arkadan çarpan otomobildeki 1 kişi hayatını kaybetti, 2 kişi yaralandı.