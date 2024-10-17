Aydın'da Zorla Senet İmzalatan 5 Kişi Tutuklandı

Aydın'da Zorla Senet İmzalatma Vakası

Aydın'ın Efeler ilçesinde, zorla senet imzalattıkları iddialarıyla 5 zanlı tutuklandı. Olay, Ovaeymir Mahallesi'nde meydana geldi.

Polis Ekiplerinden Hızlı Müdahale

Asayiş Şube Müdürlüğü'ne bağlı Cinayet Büro Amirliği ekipleri, O.Ö. isimli bir vatandaşın darp edilip zorla senet imzalatıldığı yönünde gelen ihbar üzerine hemen harekete geçti.

Gözaltı ve Tutuklama Süreci

Yapılan titiz araştırmalar sonrasında, polis ekipleri G.D, K.D, R.D, E.D. ve F.D. isimli şüphelileri gözaltına aldı. Zanlılar, O.Ö.'den alacakları olduğunu iddia ederek bu eylemi gerçekleştirdiklerini savundu.

Şüpheliler, emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından mahkeme huzuruna çıkarıldı ve tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Aydın'ın Efeler ilçesinde darbettikleri kişiye zorla senet imzalattıkları iddiasıyla gözaltına alınan 5 şüpheli tutuklandı.

Aydın'ın Efeler ilçesinde darbettikleri kişiye zorla senet imzalattıkları iddiasıyla gözaltına alınan 5 şüpheli tutuklandı.

Aydın'ın Efeler ilçesinde darbettikleri kişiye zorla senet imzalattıkları iddiasıyla gözaltına alınan 5 şüpheli tutuklandı.