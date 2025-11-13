Aydın Efeler'de Evde Uyuşturucu ve Silah Ele Geçirildi

Aydın Efeler'de bir evde yapılan operasyonda 118 sentetik hap, 2 yivsiz av tüfeği, 2 şarjör ve 24 bin 600 TL ele geçirildi; 1 şüpheli savcılığa sevk edildi.

Yayın Tarihi: 13.11.2025 16:59
Güncelleme Tarihi: 13.11.2025 16:59
Aydın’ın Efeler ilçesinde bir ikamette yapılan aramada, uyuşturucu madde ve silah ele geçirildi.

Operasyon Detayları

Aydın İl Jandarma Komutanlığı, Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ve Efeler İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerince yürütülen çalışmalar kapsamında, Efeler ilçesinde bir ikamette arama yapıldı.

Arama sonucunda 118 adet sentetik hap, 2 adet yivsiz av tüfeği ve tüfeklere ait 2 adet şarjör ile birlikte, suçtan elde edildiği değerlendirilen 24 bin 600 TL nakit para ele geçirildi.

Yapılan operasyon neticesinde yakalanan bir şüpheli Cumhuriyet Başsavcılığı’na teslim edildi.

