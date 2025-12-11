DOLAR
Aydın Efeler'de Ticari Araç ile Motosiklet Çarpıştı: 1 Yaralı

Aydın Efeler Kemer Mahallesi Ayko 1. Cadde'de ticari araç ile motosiklet çarpıştı; 1 kişi yaralandı, hayati tehlikesi yok.

Yayın Tarihi: 11.12.2025 11:46
Güncelleme Tarihi: 11.12.2025 11:46
Kemer Mahallesi, Ayko 1. Cadde

Kaza, Efeler ilçesi Kemer Mahallesi Ayko 1. Cadde üzerinde meydana geldi.

Edinilen bilgiye göre, 1760 Sokak üzerinden caddeye bağlanmak isteyen 09 ANH 823 plakalı ticari araç ile cadde üzerinde seyreden 09 ARK 810 plakalı motosiklet çarpıştı.

Çarpışmanın etkisiyle yere savrulan motosiklet sürücüsü yaralandı. Olayı görenler durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi.

Bölgeye sevk edilen polis ve sağlık ekipleri kısa sürede olay yerine ulaştı. Sağlık ekipleri, ilk müdahalenin ardından yaralıyı ambulansla hastaneye kaldırdı.

Yaralının hayati tehlikesinin olmadığı öğrenilirken, kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

