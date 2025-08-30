Aydın Efeler'de Yediemin Otoparkında Yangın: 5 Araç, 30 Motosiklet Hasarlandı

Aydın Efeler'de Yediemin Otoparkında Yangın Söndürüldü
Ata Mahallesi'ndeki yangın otluk alana sıçradı
Efeler ilçesinin Ata Mahallesi'ndeki yediemin otoparkında çıkan yangın, alevlerin büyümesi sonucu çevredeki otluk alana sıçradı.
Olay yerine gelen ekipler, ihbar üzerine itfaiye ve polis ekiplerini sevk etti. İtfaiye müdahalesiyle yangın kontrol altına alınarak söndürüldü.
Yangında otoparktaki 5 araç ve 30 motosiklette hasar oluştu. Yangının çıkış nedeni, yetkililerce henüz belirlenemedi.
Aydın'ın Efeler ilçesinde yediemin otoparkında çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.