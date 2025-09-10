AYM Başkanı Kadir Özkaya J20 Zirvesi'ne Katıldı (Johannesburg, 2-5 Eylül)

AYM Başkanı Kadir Özkaya J20 Zirvesi'ne Katıldı

Anayasa Mahkemesi (AYM) Başkanı Kadir Özkaya, Güney Afrika Cumhuriyeti'nin ev sahipliğinde G20 üyesi ülkelerden yüksek yargı mensuplarının katılımıyla düzenlenen J20 Zirvesi'ne iştirak etti.

Zirve Detayları

Zirve, 2-5 Eylül tarihlerinde Johannesburg şehrinde "Dönüşüm Çağında Adalet: Bağımsızlık, Yenilikçilik ve İşbirliği" temasıyla gerçekleştirildi. Toplantıya G20 üyesi ülkelerin anayasa mahkemesi ve yüksek mahkeme başkanları ile davetli ülkelerin temsilcileri katıldı.

Gündemdeki Konular

Zirvede yargı bağımsızlığı, yapay zeka ve temel haklar, iklim değişikliği adaleti ve siber suçla mücadele gibi güncel ve kritik başlıklar ele alındı.

Özkaya'nın Mesajı

Özkaya, farklı ülkelerin yüksek yargı organları arasındaki işbirliğinin önemine vurgu yaparak, "Farklı ülkelerin yüksek yargı organları arasındaki işbirliği, hukukun üstünlüğünü güçlendirmek ve küresel adaletin tesisi için kritik önemdedir." dedi.

Yargının bağımsız bir erk olarak demokrasi, insan hakları ve hukukun üstünlüğünün temel güvencesi olduğuna işaret eden Özkaya, insan hakları ve özgürlüklerin küresel ölçekte ciddi tehdit altında bulunduğunu belirtti. Özkaya, bu duruma ilişkin olarak "İnsanlık tüm bu yaşananlara karşı ortak bir vicdanla haykırmalı, ortak bir vicdanla hareket etmelidir. Dünya üzerindeki tüm yetkili ve ilgililer işbirliği içinde adalet ve ahlak odaklı bir uluslararası ilişki pratiği geliştirmelidirler." ifadelerini kullandı.

Konuşmasının sonunda adalet ve ahlaki değerlerin önemini vurgulayan Özkaya, "Unutmayalım ki barış, ancak ahlak ve adaletin hüküm sürdüğü bir dünyada mümkündür. İnsanlığın ortak geleceği ve sürekli barış ancak ahlaki değerlere ve adalete dönülmesiyle mümkündür." diye konuştu.

J20 Nedir?

J20, İngilizcede yargı anlamına gelen "judiciary" sözcüğünün baş harfinden adını alan ve G20 üyesi ülkelerin yüksek yargı organlarını buluşturan bir platformdur. Bu yıl zirve, G20 dönem başkanlığını yürüten Güney Afrika ev sahipliğinde gerçekleştirildi ve Afrika kıtasında ilk kez yapılmasıyla öne çıktı.

