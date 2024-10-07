AYM, KHK ile Göreve İade Edilenlerin Tazminat Talep Hakkını İptal Etti

AYM'den Önemli Karar

Anayasa Mahkemesi (AYM), olağanüstü hal (OHAL) döneminde çıkarılan Kanun Hükmünde Kararnamelerle (KHK) görevden alınıp sonrasında başka bir KHK ile geri dönen kamu görevlilerinin tazminat talep edemeyeceklerine dair hükmü iptal etti. AYM'nin İptal Kararının Detayları

Resmi Gazete'de yayımlanan karara göre, Danıştay 5. Dairesi, 7098 sayılı Olağanüstü Hal Kapsamında Bazı Tedbirler Alınması Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamenin Değiştirilerek Kabul Edilmesine Dair Kanun'un 2. maddesinin 2 numaralı fıkrasının dördüncü cümlesinin Anayasa'ya aykırı olduğu iddiasında bulundu.

Danıştay, OHAL KHK'sı ile kamu görevinden çıkarılanların, başka bir KHK ile geri iade edilmelerinin, kamu görevinden çıkarılmalarının hukuka aykırı olduğu ve bu durumun tazminat talebinde bulunma haklarını etkilediği kaydedildi.

Oy Birliğiyle İptal Edildi

Yüksek Mahkeme, düzenlemeyi Anayasa'ya aykırı bulup oy birliğiyle iptal etti. Kararda, "Kamu görevlilerinin maddi ve manevi zararlarının giderilmesine yönelik etkili bir mekanizmanın sağlanması gerekmektedir" ifadesine yer verildi.

Ayrıca, geçmişte 2022'de benzer bir durumun da iptal edildiği hatırlatıldı. Anayasa Mahkemesi, itiraza konu kuralda, 2022'deki karardan ayrılmayı gerektiren yeni bir durum olmadığını belirtti.

Kararın gerekçesi, devletin bireylerin maddi ve manevi varlıklarına yönelik müdahalelere karşı etkili giderim mekanizması sunma yükümlülüğünü vurguladı.

Bu karar, KHK ile görevine iade edilen kamu çalışanlarının haklarını koruma yönünde önemli bir adım olarak değerlendiriliyor.