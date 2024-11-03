Azerbaycan ve İran Hazar Denizi'nde Ortak Tatbikat Düzenleyecek

Azerbaycan ve İran İşbirliği

Azerbaycan ile İran, Hazar Denizi'nde gerçekleştirecekleri ortak tatbikatla askeri işbirliklerini pekiştirecekler.

Tatbikat Hakkında Detaylar

Azerbaycan Savunma Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, Azerbaycan ve İran deniz kuvvetlerinin ortak tatbikatı AZIREX-2024 kapsamında yapılacağı ifade edildi. Bu tatbikat, iki ülkenin genelkurmay başkanları arasında imzalanan bir protokole dayanıyor.

Katılım ve Faaliyetler

Hazar Denizi’nde yürütülecek tatbikata, Azerbaycan’a ait 2 savaş gemisi ile 100 askeri personel katılacak. Bu gemilerin İran'ın Enzeli Limanı'na ulaştığı belirtildi. Tatbikat sırasında, arama ve kurtarma faaliyetlerinin yanı sıra farklı görevlerin icra edilmesi planlanıyor.