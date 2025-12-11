Babaeski'de Şeytan Deresi Kahverengiye Döndü: Yeniköy'de Endişe

Babaeski'de Şeytan Deresi Kahverengiye Döndü

Kırklareli'nin Babaeski ilçesine bağlı Yeniköy'den geçen Şeytan deresinin suyu, sabah saatlerinde aniden kahverengiye döndü. Normalde berrak akan derenin kısa sürede çamur rengini alması, çevrede yaşayanlarda hem merak hem de endişe oluşturdu.

Yöre sakinleri sorunun kaynağı olarak çiftlikleri gösteriyor

Yeniköy'de yaşayan Tayyip Yılmaz, "Şu anda görmüş olduğunuz dere ile ilgili yıllardır bu sorunu yaşıyoruz. Yukarıda kurulan hayvan çiftliklerinden deremize pislikler akmaktadır. Buradan hayvanlarımız su içmektedir. Yazık günah değil midir" diyerek tepkisini dile getirdi.

Köyde yaşayan vatandaşlar, derenin her geçen gün daha da kirlendiğini belirtti.

