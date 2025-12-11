DOLAR
Babaeski'de Şeytan Deresi Kahverengiye Döndü: Yeniköy'de Endişe

Kırklareli Babaeski Yeniköy'den geçen Şeytan deresinin suyu sabah aniden kahverengiye döndü; köylüler hayvan çiftliklerini suçlayıp tepki gösterdi.

Yayın Tarihi: 11.12.2025 15:50
Güncelleme Tarihi: 11.12.2025 15:50
Babaeski'de Şeytan Deresi Kahverengiye Döndü

Kırklareli'nin Babaeski ilçesine bağlı Yeniköy'den geçen Şeytan deresinin suyu, sabah saatlerinde aniden kahverengiye döndü. Normalde berrak akan derenin kısa sürede çamur rengini alması, çevrede yaşayanlarda hem merak hem de endişe oluşturdu.

Yöre sakinleri sorunun kaynağı olarak çiftlikleri gösteriyor

Yeniköy'de yaşayan Tayyip Yılmaz, "Şu anda görmüş olduğunuz dere ile ilgili yıllardır bu sorunu yaşıyoruz. Yukarıda kurulan hayvan çiftliklerinden deremize pislikler akmaktadır. Buradan hayvanlarımız su içmektedir. Yazık günah değil midir" diyerek tepkisini dile getirdi.

Köyde yaşayan vatandaşlar, derenin her geçen gün daha da kirlendiğini belirtti.

KIRKLARELİ'NİN BABAESKİ İLÇESİNE BAĞLI YENİKÖY'DEN GEÇEN ŞEYTAN DERESİNİN SUYU, BUGÜN SABAH SAATLERİNDE ANİDEN KAHVERENGİ AKMAYA BAŞLAYINCA ÇEVREDE YAŞAYANLARIN DİKKATİNİ ÇEKTİ.

