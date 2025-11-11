Bafra’da 8 bin fidan toprakla buluştu

Samsun'un Bafra ilçesinde 11 Kasım Milli Ağaçlandırma Günü'nde Kuşçular Mahallesi'nde 8 bin fidan toprakla buluşturuldu.

Yayın Tarihi: 11.11.2025 12:09
Güncelleme Tarihi: 11.11.2025 12:09
Samsun — 11 Kasım Milli Ağaçlandırma Günü etkinliği

Samsun'un Bafra ilçesinde düzenlenen 11 Kasım Milli Ağaçlandırma Günü etkinliğinde 8 bin fidan toprakla buluşturuldu. Etkinlik, Kuşçular Mahallesi'ndeki Tıbbi Aromatik Bitkiler Üretim Sahasında gerçekleştirildi.

Programa öğrenciler, kamu kurum temsilcileri ve vatandaşlar katıldı. Katılımcılar belirlenen alanlara fidan dikerek bölgenin yeşillenmesine katkı sağladı.

Etkinlikte konuşan Bafra Orman İşletme Müdürü Mustafa Bayraktar, doğaya sahip çıkmanın önemine vurgu yaparak şunları söyledi: "Bizler Orman Genel Müdürlüğü ailesi olarak biliyoruz ki yeşil vatan sadece bugünün değil, yarınların da emanetidir. Bu emanete sahip çıkmak bizlerin en kutsal görevlerinden biridir. Bu bilinçle ülkemizin dört bir yanında yürütülen ‘Geleceğe Nefes, Yeşil Vatan’ seferberliğine gönülden katılıyor, her bir fidanı geleceğe bırakılmış bir imza olarak görüyoruz."

Etkinlik kapsamında katılımcılar, belirlenen alanlara fidan dikerek doğaya katkıda bulundu.

