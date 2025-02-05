DOLAR
35,94 -0,03%
EURO
37,46 -0,29%
ALTIN
3.311,98 -0,85%
BITCOIN
3.515.616,86 1,02%

Bağcılar'da Kentsel Dönüşüm Hız Kazanıyor

Bağcılar Belediye Başkanı Yasin Yıldız, 10 yılda 4 bin 194 riskli binanın 4 bin 43'ünün yenilendiğini duyurdu.

Yayın Tarihi: 05.02.2025 11:12
Güncelleme Tarihi: 05.02.2025 11:24
Bağcılar'da Kentsel Dönüşüm Hız Kazanıyor

Bağcılar'da Kentsel Dönüşüm Çalışmaları Devam Ediyor

Bağcılar Belediye Başkanı Yasin Yıldız, ilçede son 10 yılda 4 bin 194 riskli binanın 4 bin 43'ünü yenilediklerini açıkladı. İlçede, "Yüzyılın Kentsel Dönüşümü Bağcılar'da Başlıyor" sloganıyla hazırlanan plan doğrultusunda kentsel dönüşüm çalışmaları hız kesmeden sürüyor.

Yıldız, Çalışmaları Yerinde İnceledi

Başkan Yıldız, kentsel dönüşüm kapsamındaki çalışmaları yerinde incelemek üzere Fatih Mahallesi'ndeki Demircan Sitesi alanına gitti. Burada, sitedeki toplam 65 binanın yıkılacağını ifade eden Yıldız, çalışmaları hızlandıracaklarının altını çizdi.

Yıldız, Fatih'in de aralarında bulunduğu 22 mahallede 1980-1990 döneminde inşa edilen binalardan oluşan yoğun bir yapı stoku bulunduğunu belirtti. Bu yapıların çoğunun ekonomik ömrünü tamamladığını söyleyen Yıldız, "Yıkımın ardından TOKİ aracılığıyla binaların yenilenmesine başlayacağız," dedi.

Deprem Tehlikesine Karşı Acil Yenileme

Başkan, 6 Şubat 2023'te meydana gelen Kahramanmaraş merkezli depremlerin acısının hala tazeliğini koruduğunu ifade etti. Yıldız, "İstanbul'da ekonomik ömrünü tamamlamış yapı stoku bir hayli fazla. Bu işin üçlü sacayağı var; devletimiz, belediyemiz ve vatandaşımız. Herkes üzerine düşen görevi yerine getirdiği zaman bu işi daha hızlı şekilde sonuca vardırabiliriz," şeklinde konuştu.

Yıldız, açıklamasının ardından vatandaşların sorularını da yanıtladı.

Bağcılar Belediye Başkanı Yıldız, Fatih Mahallesi'ndeki Demircan Sitesi ve çevresinde kentsel...

Bağcılar Belediye Başkanı Yıldız, Fatih Mahallesi'ndeki Demircan Sitesi ve çevresinde kentsel dönüşüm kapsamında yürütülen çalışmaları yerinde inceledi. Yıldız, izcelemenin ardından açıklamalarda bulundu.

Bağcılar Belediye Başkanı Yıldız, Fatih Mahallesi'ndeki Demircan Sitesi ve çevresinde kentsel...

Bağcılar Belediye Başkanı Yıldız, Fatih Mahallesi'ndeki Demircan Sitesi ve çevresinde kentsel dönüşüm kapsamında yürütülen çalışmaları yerinde inceledi. Yıldız, izcelemenin ardından açıklamalarda bulundu.

İLGİLİ HABERLER

THY Açıklandı! 5-6 Şubat Seferleri İptal

TOKİ'den 50 İli Kapsayan Arsa Satışı! Son 2 Gün Kaldı!

Deprem Yardımlarıyla Yeniden Hayata Tutunan Aile

2025'te Emeklilere Çifte Zam Müjdesi: Yüzde 50 Artış ve 9.000 TL Ek Ödeme

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Fidan, Erdoğan ve Miçotakis Görüşmesini Duyurdu
2
Madenciler, 6 Şubat Depremlerinde Hayat Kurtaran Yöntemleriyle Zahmetli Kurtarma Çalışmalarında Ter döktü
3
Iğdır'da Tarihi Eser Kaçakçılığı: Üzerinde 300 Altın Sikke ile Yakalandı
4
TBMM Başkanı Kurtulmuş'tan Netanyahu'ya Sert Tepki
5
TBMM Başkanı Kurtulmuş'tan Çarpıcı Açıklama: Trump'ın Gazze Planı Eleştirildi
6
Sakarya ve Çevresinde Kar Yağışı Etkili Oldu
7
ABD Gümrük Muhafaza Dairesinin Gözaltı Merkezleri Kapasitesini Aştı

2025'te Emeklilere Çifte Zam Müjdesi: Yüzde 50 Artış ve 9.000 TL Ek Ödeme

Emeklilere Üçlü Maaş Müjdesi: Milyonlar Bilmiyor!

TOKİ'den 50 İli Kapsayan Arsa Satışı! Son 2 Gün Kaldı!

THY Açıklandı! 5-6 Şubat Seferleri İptal

Deprem Yardımlarıyla Yeniden Hayata Tutunan Aile

Emeklilere Bayram İkramiyesi İçin Ocak Zammı Geliyor: Yüzde 15,75 Artış

Hurda Araç Teşvikiyle Otomobillerde Yüzde 10-20 İndirim Fırsatı

2025’te Kamuya Memur Alımları Başlıyor: İşte Tüm Detaylar!

Emekli Maaşlarına Zam Resmi Gazete'de Yayımlandı! Fark Ödemeleri Bekleniyor

İstanbul'da Simit Fiyatlarına Gizli Zam: Tanesi 20 TL'ye Ulaşmış Durumda

Erdoğan'dan Gençler ve Kadınlara 270 Bin Lira Kredi Desteği Müjdesi!

Hükümetten KOBİ'lere Büyük Destek: Üst Limit 10 Milyon Liraya Çıktı