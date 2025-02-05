Bağcılar'da Kentsel Dönüşüm Hız Kazanıyor

Bağcılar'da Kentsel Dönüşüm Çalışmaları Devam Ediyor

Bağcılar Belediye Başkanı Yasin Yıldız, ilçede son 10 yılda 4 bin 194 riskli binanın 4 bin 43'ünü yenilediklerini açıkladı. İlçede, "Yüzyılın Kentsel Dönüşümü Bağcılar'da Başlıyor" sloganıyla hazırlanan plan doğrultusunda kentsel dönüşüm çalışmaları hız kesmeden sürüyor.

Yıldız, Çalışmaları Yerinde İnceledi

Başkan Yıldız, kentsel dönüşüm kapsamındaki çalışmaları yerinde incelemek üzere Fatih Mahallesi'ndeki Demircan Sitesi alanına gitti. Burada, sitedeki toplam 65 binanın yıkılacağını ifade eden Yıldız, çalışmaları hızlandıracaklarının altını çizdi.

Yıldız, Fatih'in de aralarında bulunduğu 22 mahallede 1980-1990 döneminde inşa edilen binalardan oluşan yoğun bir yapı stoku bulunduğunu belirtti. Bu yapıların çoğunun ekonomik ömrünü tamamladığını söyleyen Yıldız, "Yıkımın ardından TOKİ aracılığıyla binaların yenilenmesine başlayacağız," dedi.

Deprem Tehlikesine Karşı Acil Yenileme

Başkan, 6 Şubat 2023'te meydana gelen Kahramanmaraş merkezli depremlerin acısının hala tazeliğini koruduğunu ifade etti. Yıldız, "İstanbul'da ekonomik ömrünü tamamlamış yapı stoku bir hayli fazla. Bu işin üçlü sacayağı var; devletimiz, belediyemiz ve vatandaşımız. Herkes üzerine düşen görevi yerine getirdiği zaman bu işi daha hızlı şekilde sonuca vardırabiliriz," şeklinde konuştu.

Yıldız, açıklamasının ardından vatandaşların sorularını da yanıtladı.

Bağcılar Belediye Başkanı Yıldız, Fatih Mahallesi'ndeki Demircan Sitesi ve çevresinde kentsel dönüşüm kapsamında yürütülen çalışmaları yerinde inceledi. Yıldız, izcelemenin ardından açıklamalarda bulundu.

Bağcılar Belediye Başkanı Yıldız, Fatih Mahallesi'ndeki Demircan Sitesi ve çevresinde kentsel dönüşüm kapsamında yürütülen çalışmaları yerinde inceledi. Yıldız, izcelemenin ardından açıklamalarda bulundu.