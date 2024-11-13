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Bağdat'ta Uluslararası Kur'an-ı Kerim'i Güzel Okuma Yarışması Başladı

Irak'ın Bağdat kentinde düzenlenen Uluslararası Kur'an-ı Kerim'i Güzel Okuma Yarışması'nda Türkiye'yi iki yarışmacı temsil ediyor.

Yayın Tarihi: 13.11.2024 12:44
Güncelleme Tarihi: 13.11.2024 12:50
Bağdat'ta Uluslararası Kur'an-ı Kerim'i Güzel Okuma Yarışması Başladı

Bağdat'ta Uluslararası Kur'an-ı Kerim Yarışması Düzenleniyor

Irak'ın başkenti Bağdat'ta dün başlayan Uluslararası Kur'an-ı Kerim'i Güzel Okuma Yarışması'na Türkiye'den Muhammed İsmail Demirel ile Celalettin Sert katıldı.

Yarışmacıların Duyguları

Türkiye birincilikleri olan Kur'an-ı Kerim hafız ve okuyucuları Demirel ile Sert, AA muhabirine yaptıkları açıklamada, İslam coğrafyasından Kur'an-ı Kerim hafızı ve okuyucularıyla bir araya gelmenin mutluluğunu ifade ettiler.

İstanbul'da Ortaköy Büyük Mecidiye Camisi'nde görev yapan Demirel, uluslararası bir müsabakaya katılmanın heyecanını taşıdığını belirtti ve şöyle devam etti: "Bağdat'ta çok güzel karşılandık. Irak hükümeti olarak güler yüzle karşılandık. Buradaki atmosfer bizi çok etkiledi."

Celalettin Sert'in Deneyimleri

Türkiye'yi temsil eden bir diğer yarışmacı Celalettin Sert, Erzurum'da Hacı Hüseyin Efendi Camisi'nde 5 yıldır Müezzin Kayyım olarak görev yaptığını belirterek, 2011 yılında liseler arasında yapılan hafızlık müsabakasında Türkiye birincisi olduğunu açıkladı.

Sert, daha önce Tunus ve Rusya'da düzenlenen uluslararası hafızlık müsabakalarında da Türkiye'yi temsil ettiğini ifade etti. "Her yarışmada daha fazla tecrübe kazandıkça heyecanımız artıyor" diyen Sert, bu tür etkinliklerin önemine dikkat çekti.

Yarışmanın Detayları

Bağdat'ta, Irak Başbakanı Muhammed Şiya es-Sudani'nin himayesinde, Şii ve Sünni Vakfı tarafından düzenlenen Uluslararası Kur'an-ı Kerim'i Güzel Okuma Yarışması'nın kazananları yarın açıklanacak. Her ülkenin iki kişiyle temsil edildiği bu yarışmada toplam 42 hafız ve okuyucu mücadele ediyor.

Bu İçeriğimiz kaynak olarak Anadolu Ajansını kullanmıştır ve haberport.com editör ekibimiz tarafından derlenmiştir.

Irak'ın başkenti Bağdat'ta dün başlayan Uluslararası Kur'an-ı Kerim'i Güzel Okuma Yarışmasına...

Irak'ın başkenti Bağdat'ta dün başlayan Uluslararası Kur'an-ı Kerim'i Güzel Okuma Yarışmasına Türkiye'den Muhammed İsmail Demirel ile Celalettin Sert katıldı.

Irak'ın başkenti Bağdat'ta dün başlayan Uluslararası Kur'an-ı Kerim'i Güzel Okuma Yarışmasına...

Irak'ın başkenti Bağdat'ta dün başlayan Uluslararası Kur'an-ı Kerim'i Güzel Okuma Yarışmasına Türkiye'den Muhammed İsmail Demirel ile Celalettin Sert katıldı.

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