Bahar Aksu Cinayetinde 4 Sanığa Ağırlaştırılmış Müebbet ve Hapis Cezası

Bahar Aksu davasında karar: 4 sanığa ağırlaştırılmış müebbet

İstanbul 4. Ağır Ceza Mahkemesi, Şişli'de silahla vurularak hayatını kaybeden Bahar Aksu davasında, tutuklu sanıklar eski eşi Rüstem Elibol ile Aziz Başkan, Samet Salman ve Semih Yapar'ı hüküm verdi.

Duruşmada neler yaşandı?

Duruşmaya, tutuklu sanıklar Elibol, Başkan, Salman ve Yapar SEGBİS aracılığıyla bağlandı. Taraf avukatlarının yanı sıra Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı avukatı da salondaydı. Cumhuriyet savcısı, esasa ilişkin mütalaasında tüm sanıkların "tasarlayarak kasten öldürme" ile "birden fazla kişi ile birlikte silahla kişiyi hürriyetinden yoksun kılmaya teşebbüs etme" suçlarından ağırlaştırılmış müebbet ile 4’er yıldan 14’er yıla kadar hapisle cezalandırılmasını talep etti. Mütalaada ayrıca Elibol hakkında "Ateşli Silahlar ve Bıçaklar ile Diğer Aletler Hakkında Kanun'a muhalefet" suçundan 2 yıldan 4 yıla kadar hapis istendi.

Maktulün annesi Gülçin Küçüktorun, sanıkların kızının her adımını takip ettiğini söyleyerek hepsinin üzerine atılı suçu işlediğini belirtti ve sanıkların en ağır cezayla cezalandırılmasını istedi. Küçüktorun duruşma sırasında gözyaşlarına hakim olamadı.

Sanıkların son sözleri

Mahkeme başkanı dosyayı karara bağlayacağını bildirip sanıklara son sözlerini sordu. Tutuklu sanıklardan Rüstem Elibol pişman olduğunu ifade etti. Diğer sanıklar ise üzerine atılı suçu işlemediklerini iddia ederek beraat talep etti.

Mahkeme kararı

Mahkeme heyeti, sanıklar Elibol, Aziz Başkan, Samet Salman ve Semih Yapar'ın "tasarlayarak kasten öldürme" ile "birden fazla kişi ile birlikte silahla kişiyi hürriyetinden yoksun kılmaya teşebbüs etmek" suçlarından ağırlaştırılmış müebbet ile birlikte dörder yıl altışar ay hapisle cezalandırılmasına karar verdi.

Mahkeme heyeti ayrıca sanık Rüstem Elibol'u "ruhsatsız silah bulundurma" suçundan 2 yıl hapis ve 10 bin lira adli para cezası ile cezalandırdı.

STK ve hukukçulardan tepki

Duruşma öncesinde açıklama yapan Kadın ve Demokrasi Vakfı (KADEM) Hukuk Kurulu Üyesi avukat Meltem Nur Çevik, cinayetin tasarlanarak gerçekleştirildiğini belirtti. Çevik, Rüstem Elibol’a diğer sanıkların yardım ettiğini söyleyerek faillerin en ağır şekilde cezalandırılması gerektiğini vurguladı. Çevik ayrıca, Başak Gürkan Arslan davasına atıfta bulunarak adaletin gecikmesinin ve caydırıcı cezaların uygulanmamasının acıları derinleştirdiğini ifade etti ve KADEM gönüllü hukukçularının davaları sonuna kadar takip edeceklerini açıkladı.

İddianameden ayrıntılar

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanan iddianamede, 34 yaşındaki Bahar Aksu'nun 5 Mayıs'ta silahla vurularak öldürüldüğü, olay sonrası sanıkların tutuklandığı belirtildi. İddianamede yer alan görüntülerde, Rüstem Elibol'un yerde hareketsiz yatan Aksu'ya ateş etmeye devam ettiği ve silahının tutukluk yapması üzerine "doldur boşalt" hareketiyle silahı yeniden doldurarak ateşe devam ettiği kaydedildi. Elibol'un olayın ardından koşarak uzaklaştığı, diğer şüphelilerin geldikleri araca binip kaçtığı ifade edildi.

İddianamede, Elibol ile Aksu'nun 2019'da evlenip 2022'de boşandıkları, boşanmaya rağmen Elibol'un tehdit edici eylemlerini sürdürdüğü, Aksu'nun bu nedenle Çanakkale'den ayrılarak önce Edirne'ye, ardından İstanbul'a taşındığı bilgisi yer aldı. Sanıkların 2 Mayıs'ta Çanakkale'den İstanbul'a gelerek keşif yaptıkları, geceyi otelde geçirdikleri ve Aksu'nun ev ile iş yeri arasındaki güzergahını belirledikleri iddianamede belirtildi.

İddianamede, sanıkların başlangıçta "kaçırmak amacıyla hareket ettiklerini" söylemelerine rağmen asıl amaçlarının Aksu'yu öldürmek olduğu vurgulandı; Elibol'un başından itibaren maktulü öldürme kastıyla hareket ettiği ifade edildi.

Ceza istemleri

İddianamede sanık Rüstem Elibol hakkında "tasarlayarak boşandığı eşe karşı kasten öldürme" ve "beden veya ruh bakımından kendini savunamayacak kişiye karşı birden fazla kişiyle birlikte silahla kişiyi hürriyetinden yoksun bırakma" suçlarından ağırlaştırılmış müebbet ile 4 yıldan 14 yıla kadar hapis; ayrıca "Ateşli Silahlar ve Bıçaklar ile Diğer Aletler Hakkında Kanun'a muhalefet" suçundan 2 yıldan 4 yıla kadar hapis cezası talep edilmişti.

Diğer şüpheliler Aziz Başkan, Samet Salman ve Semih Yapar hakkında ise "tasarlayarak kadına karşı kasten öldürme" ve "birden fazla kişiyle birlikte silahla kişiyi hürriyetinden yoksun bırakma" suçlarından ağırlaştırılmış müebbet ile 4 yıldan 14'er yıla kadar hapis cezaları istenmişti.

