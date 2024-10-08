Bahçeli'den DEM Partisi'ne Önemli Mesaj

MHP Genel Başkanı Bahçeli'nin DEM Partisi'ne Yönelik Açıklamaları

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, düzenlenen bir etkinlikte DEM Partisi hakkında önemli açıklamalarda bulundu. Bahçeli, DEM'in rolüne ve sorumluluklarına dair değerlendirmelerde bulunarak, Türkiye partisi olma yolundaki önemli eşiklere vurgu yaptı.

"DEM'e düşen sorumluluk, uzanan elin kıymet hükmünü anlamasıdır," diyen Bahçeli, bu bağlamda Türkiye’nin siyasi yapısına katkı sağlayacak adımlar atılması gerektiğine dikkat çekti.

Türkiye Partisi Olma Hedefi

Bahçeli, sözlerine devam ederek, "DEM, bu sorumlulukları üstlenerek Türkiye partisi olma yönünde bir eşik olarak algılayıp değerlendirmelidir," ifadesini kullandı. Bu açıklama, siyasi arenada DEM Partisi için bir çağrı niteliği taşıyor.