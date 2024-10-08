DOLAR
34,28 -0,09%
EURO
37,68 -0,08%
ALTIN
2.910,8 -0,01%
BITCOIN
2.140.218,07 0,94%

Bahçeli'den DEM Partisi'ne Önemli Mesaj

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, DEM Partisi'ne sorumluluklarını hatırlattı ve Türkiye partisi olma hedefine dikkat çekti.

Yayın Tarihi: 08.10.2024 11:01
Güncelleme Tarihi: 08.10.2024 11:01
Bahçeli'den DEM Partisi'ne Önemli Mesaj

MHP Genel Başkanı Bahçeli'nin DEM Partisi'ne Yönelik Açıklamaları

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, düzenlenen bir etkinlikte DEM Partisi hakkında önemli açıklamalarda bulundu. Bahçeli, DEM'in rolüne ve sorumluluklarına dair değerlendirmelerde bulunarak, Türkiye partisi olma yolundaki önemli eşiklere vurgu yaptı.

"DEM'e düşen sorumluluk, uzanan elin kıymet hükmünü anlamasıdır," diyen Bahçeli, bu bağlamda Türkiye’nin siyasi yapısına katkı sağlayacak adımlar atılması gerektiğine dikkat çekti.

Türkiye Partisi Olma Hedefi

Bahçeli, sözlerine devam ederek, "DEM, bu sorumlulukları üstlenerek Türkiye partisi olma yönünde bir eşik olarak algılayıp değerlendirmelidir," ifadesini kullandı. Bu açıklama, siyasi arenada DEM Partisi için bir çağrı niteliği taşıyor.

İLGİLİ HABERLER

Kilo kilo aldıracak indirim! 65 TL’ye düştü 9 Ekim’de o markete giden kapıyor

Akaryakıt istasyonlarına giden ŞOKU yaşayacak! Tırmanışa geçip 50 TL’yi zorlayacak

Düşük faizli kredi desteği devletten! Yeni faiz kampanyası başladı: 1,20 orandan verilecek

Otomobil alacaklar beklesin! TCMB kalemi kırdı o beklenen geliyor

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Bahçeli'den DEM Parti'ye Milli Birlik Mesajı
2
Türk Devletleri Teşkilatı Üyesi Ülkelerden Türktransplant Sistemi
3
Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Dubrovnik'teki Güneydoğu Avrupa Zirvesi'ne Katılacak
4
Bahçeli: İsrail'e Karşı Kuvvet Kullanılmalı
5
Ukrayna'nın Odessa Limanına Rus Füze Saldırısı
6
Yargıtay Üyeliğine Atanan Cengiz Doğan İçin Uğurlama Töreni
7
Türk Devletleri Teşkilatı Sağlık Bakanları Toplantısı'nda Önemli Mesajlar

Bu hafta başvuran 4A 4B 4C’liye 17 Ekim’de destek! Artı bir maaş ödenecek

Ocak heyecanı başlasın! Asgari ücret ve 4A 4B 4C’liye zam fişeği patlıyor!

Akaryakıt istasyonlarına giden ŞOKU yaşayacak! Tırmanışa geçip 50 TL’yi zorlayacak

Emekli, memur fark etmiyor! Banka herkese 1.600 TL Ekim ayında ödüyor

Ekim ayında yakıt alanın cebi de dolacak! 240 TL+ 240 TL hesaba trink aktarılacak

Bakan Bayraktar’dan elektrik ve doğalgaz faturası gelene müjde! Zam Yok, Ama...

SSK ve Bağkur’lular 1261 gün detayına dikkat! Ekim’de daha düşük maaşa bağlanabilirsiniz

Öğrenciye 7.000 TL destek! 10 ay boyunca her ay başında ödenecek

Kilo kilo aldıracak indirim! 65 TL’ye düştü 9 Ekim’de o markete giden kapıyor

Otomobil alacaklar beklesin! TCMB kalemi kırdı o beklenen geliyor

Düşük faizli kredi desteği devletten! Yeni faiz kampanyası başladı: 1,20 orandan verilecek

Torba Yasa'da emeklilik reformu paketi! Ocak ayı zammı açıklaması Ak Parti'den geldi