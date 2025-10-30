Bahçeli'den Erdoğan'a: Cumhuriyetin 102. Yılına Özel Anlamlı Tablo

MHP lideri Bahçeli, 29 Ekim için Erdoğan'a portre ve resmi sembollerin yer aldığı tablo gönderdi

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Cumhuriyetin 102. kuruluş yıl dönümü dolayısıyla Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a anlamlı bir hediye gönderdi.

Bahçeli'nin gönderdiği tabloda, Erdoğan'ın resmi ve imzası ile birlikte Türk bayrağı ve Cumhurbaşkanlığı forsunun bir arada yer aldığı belirtildi.

Hediye, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı ve Türkiye Cumhuriyeti'nin 102. kuruluş yıl dönümüne ithafen yaptırıldı.

Tabloda ayrıca Bahçeli'nin Cumhuriyetimizin 102. Yılı kutlu olsun mesajının yer aldığı bildirildi.

