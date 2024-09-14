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Bahçelievler'de Mevlid Kandili Kutlaması ve Sakal-ı Şerif Ziyareti

Mevlid Kandili'nde Bahçelievler'de Sakal-ı Şerif ziyarete açıldı, vatandaşlar duygusal anlar yaşadı.

Yayın Tarihi: 14.09.2024 19:26
Güncelleme Tarihi: 14.09.2024 19:37
Bahçelievler'de Mevlid Kandili Kutlaması ve Sakal-ı Şerif Ziyareti

Bahçelievler'de Mevlid Kandili Coşkusu

Bahçelievler, Mevlid Kandili kapsamında gerçekleştirilen özel bir programla Sakal-ı Şerif'i ziyaret için kapılarını açtı. Bahçelievler Belediyesi'nin organize ettiği etkinlik, Siyavuşpaşa Köşkü'nde yapıldı.

Sakal-ı Şerif Ziyareti

Cam fanusta sunulan Sakal-ı Şerif, akşam saatlerinde ziyarete gelen vatandaşlara sergilendi. Ziyaretçiler, duygu dolu anlar yaşarken, Sakal-ı Şerif’in önünde fotoğraflar çekti ve dualar etti.

Vatandaşların Duygusal Paylaşımları

Etkinliğe katılan Nimet Cesuroğlu, "Peygamber Efendimizin Sakal-ı Şerifi'ni görmek benim için çok özel. Duygulanmamak elde değil; her seferinde bu duygular yeniden canlanıyor. Onu çok seviyoruz, o hala bizimle," şeklinde duygularını ifade etti.

Halit Algur ise Bahçelievler Belediye Başkanı Hakan Bahadır'a teşekkür ederek, "Sakal-ı Şerif'i görünce duygu doluyorum. Dünyamızın Hazreti Muhammed’e ihtiyacı var," dedi.

Ziyaretin Detayları

Sakal-ı Şerif, ziyaret için saat 24:00'e kadar Siyavuşpaşa Köşkü'nde açık kalacak. Ayrıca, program dahilinde Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi İmam Hatibi hafız Bünyamin Topçuoğlu, Kur'an-ı Kerim okuyacak. Dursun Ali Erzincanlı da etkinlikte özel bir şiir dinletisi gerçekleştirecek.

Bahçelievler Belediyesinin Siyavuşpaşa Köşkü'nde düzenlediği Mevlid Kandili programı kapsamında ...

Bahçelievler Belediyesinin Siyavuşpaşa Köşkü'nde düzenlediği Mevlid Kandili programı kapsamında cam fanustaki Sakal-ı Şerif vatandaşlara gösterildi.

Bahçelievler Belediyesinin Siyavuşpaşa Köşkü'nde düzenlediği Mevlid Kandili programı kapsamında ...

Bahçelievler Belediyesinin Siyavuşpaşa Köşkü'nde düzenlediği Mevlid Kandili programı kapsamında cam fanustaki Sakal-ı Şerif vatandaşlara gösterildi.

Bahçelievler Belediyesinin Siyavuşpaşa Köşkü'nde düzenlediği Mevlid Kandili programı kapsamında ...

Bahçelievler Belediyesinin Siyavuşpaşa Köşkü'nde düzenlediği Mevlid Kandili programı kapsamında cam fanustaki Sakal-ı Şerif vatandaşlara gösterildi.

Bahçelievler Belediyesinin Siyavuşpaşa Köşkü'nde düzenlediği Mevlid Kandili programı kapsamında ...

Bahçelievler Belediyesinin Siyavuşpaşa Köşkü'nde düzenlediği Mevlid Kandili programı kapsamında cam fanustaki Sakal-ı Şerif vatandaşlara gösterildi.

Bahçelievler Belediyesinin Siyavuşpaşa Köşkü'nde düzenlediği Mevlid Kandili programı kapsamında ...

Bahçelievler Belediyesinin Siyavuşpaşa Köşkü'nde düzenlediği Mevlid Kandili programı kapsamında cam fanustaki Sakal-ı Şerif vatandaşlara gösterildi.

Bahçelievler Belediyesinin Siyavuşpaşa Köşkü'nde düzenlediği Mevlid Kandili programı kapsamında ...

Bahçelievler Belediyesinin Siyavuşpaşa Köşkü'nde düzenlediği Mevlid Kandili programı kapsamında cam fanustaki Sakal-ı Şerif vatandaşlara gösterildi.

Bahçelievler Belediyesinin Siyavuşpaşa Köşkü'nde düzenlediği Mevlid Kandili programı kapsamında ...

Bahçelievler Belediyesinin Siyavuşpaşa Köşkü'nde düzenlediği Mevlid Kandili programı kapsamında cam fanustaki Sakal-ı Şerif vatandaşlara gösterildi.

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