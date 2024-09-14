Bahçelievler'de Mevlid Kandili Kutlaması ve Sakal-ı Şerif Ziyareti

Bahçelievler'de Mevlid Kandili Coşkusu

Bahçelievler, Mevlid Kandili kapsamında gerçekleştirilen özel bir programla Sakal-ı Şerif'i ziyaret için kapılarını açtı. Bahçelievler Belediyesi'nin organize ettiği etkinlik, Siyavuşpaşa Köşkü'nde yapıldı.

Sakal-ı Şerif Ziyareti

Cam fanusta sunulan Sakal-ı Şerif, akşam saatlerinde ziyarete gelen vatandaşlara sergilendi. Ziyaretçiler, duygu dolu anlar yaşarken, Sakal-ı Şerif’in önünde fotoğraflar çekti ve dualar etti.

Vatandaşların Duygusal Paylaşımları

Etkinliğe katılan Nimet Cesuroğlu, "Peygamber Efendimizin Sakal-ı Şerifi'ni görmek benim için çok özel. Duygulanmamak elde değil; her seferinde bu duygular yeniden canlanıyor. Onu çok seviyoruz, o hala bizimle," şeklinde duygularını ifade etti.

Halit Algur ise Bahçelievler Belediye Başkanı Hakan Bahadır'a teşekkür ederek, "Sakal-ı Şerif'i görünce duygu doluyorum. Dünyamızın Hazreti Muhammed’e ihtiyacı var," dedi.

Ziyaretin Detayları

Sakal-ı Şerif, ziyaret için saat 24:00'e kadar Siyavuşpaşa Köşkü'nde açık kalacak. Ayrıca, program dahilinde Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi İmam Hatibi hafız Bünyamin Topçuoğlu, Kur'an-ı Kerim okuyacak. Dursun Ali Erzincanlı da etkinlikte özel bir şiir dinletisi gerçekleştirecek.

Bahçelievler Belediyesinin Siyavuşpaşa Köşkü'nde düzenlediği Mevlid Kandili programı kapsamında cam fanustaki Sakal-ı Şerif vatandaşlara gösterildi.

Bahçelievler Belediyesinin Siyavuşpaşa Köşkü'nde düzenlediği Mevlid Kandili programı kapsamında cam fanustaki Sakal-ı Şerif vatandaşlara gösterildi.

Bahçelievler Belediyesinin Siyavuşpaşa Köşkü'nde düzenlediği Mevlid Kandili programı kapsamında cam fanustaki Sakal-ı Şerif vatandaşlara gösterildi.

Bahçelievler Belediyesinin Siyavuşpaşa Köşkü'nde düzenlediği Mevlid Kandili programı kapsamında cam fanustaki Sakal-ı Şerif vatandaşlara gösterildi.

Bahçelievler Belediyesinin Siyavuşpaşa Köşkü'nde düzenlediği Mevlid Kandili programı kapsamında cam fanustaki Sakal-ı Şerif vatandaşlara gösterildi.

Bahçelievler Belediyesinin Siyavuşpaşa Köşkü'nde düzenlediği Mevlid Kandili programı kapsamında cam fanustaki Sakal-ı Şerif vatandaşlara gösterildi.

Bahçelievler Belediyesinin Siyavuşpaşa Köşkü'nde düzenlediği Mevlid Kandili programı kapsamında cam fanustaki Sakal-ı Şerif vatandaşlara gösterildi.